Войти
Lenta.ru

Российские атомные подлодки провели торпедную дуэль

1503
0
0
Подводная лодка "Нижний Новгород"
Подводная лодка "Нижний Новгород".
Источник изображения: Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Российские атомные подлодки "Нижний Новгород" и "Псков" провели дуэль в глубинах Баренцева моря. Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга, передает "Интерфакс".

Дуэль проходила в рамках учений. По словам представителя Севфлота, экипажи субмарин на первом этапе провели условные электронные пуски по подводной цели, а на втором этапе — практическими торпедами, которые не оснащены боевой частью.

Кроме того, подводники в течение нескольких дней учились вести поиск и скрытое слежение за партнером, который играл роль условного противника, а также выполнять элементы боевого маневрирования с выходом в атакующую позицию.

Плановые задачи были выполнены в глубинах Баренцева моря в летний период обучения 2019 года.

В августе стало известно, что в 2020 году Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит шесть подлодок, в том числе четыре атомные. "Севмаш" должен сдать флоту первую серийную подлодку проекта 955А "Князь Олег" и первую серийную проекта 885М "Новосибирск", головную субмарину проекта 885М "Казань" и атомную подлодку спецназначения "Белгород" проекта 09852. Кроме того, две дизель-электрические подлодки сдаст ВМФ "Адмиралтейские верфи". Речь идет о подлодке "Волхов" проекта 636.3 и первой серийной субмарине проекта 677 "Кронштадт".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Б-534 Нижний Новгород
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
Севмаш
Проекты
2020-й год
636.3
677 Лада
877 Палтус
885 Ясень
955 Борей
Военные учения
СФ
Похожие новости
26.08.2019
Судостроители пообещали в 2020 году передать ВМФ России шесть подводных лодок
26.08.2019
Источник: ВМФ России в 2020 году впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
31.10.2017
Под Андреевским флагом
23.04.2012
Подплав выходит на поверхность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.11 23:57
  • 162
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 09.11 23:39
  • 23
Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО
  • 09.11 23:34
  • 1
Sohu (Китай): какова цель украинских военных учений у границ с Крымом?
  • 09.11 22:17
  • 6
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 09.11 22:06
  • 11
Российский генерал назвал особенности войн будущего
  • 09.11 22:01
  • 9
В Индии: ЗРК С-400 пока ни разу не показал себя в реальном бою
  • 09.11 21:58
  • 2
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 09.11 21:57
  • 43
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 09.11 21:56
  • 5
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 09.11 21:49
  • 2
Пентагон заказал разработку системы защиты от лазерного оружия
  • 09.11 21:23
  • 35
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 09.11 20:43
  • 2
Крикалев заявил об отсутствии дискриминации женщин при наборе в космонавты
  • 09.11 19:39
  • 17
Одобрен эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса
  • 09.11 16:00
  • 15
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 09.11 15:08
  • 9
Россия освоила изобретения замученного в СИЗО "русского Илона Маска"