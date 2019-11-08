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Российские атомные подлодки провели торпедную дуэль

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Подводная лодка "Нижний Новгород"
Подводная лодка "Нижний Новгород".
Источник изображения: Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Российские атомные подлодки "Нижний Новгород" и "Псков" провели дуэль в глубинах Баренцева моря. Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга, передает "Интерфакс".

Дуэль проходила в рамках учений. По словам представителя Севфлота, экипажи субмарин на первом этапе провели условные электронные пуски по подводной цели, а на втором этапе — практическими торпедами, которые не оснащены боевой частью.

Кроме того, подводники в течение нескольких дней учились вести поиск и скрытое слежение за партнером, который играл роль условного противника, а также выполнять элементы боевого маневрирования с выходом в атакующую позицию.

Плановые задачи были выполнены в глубинах Баренцева моря в летний период обучения 2019 года.

В августе стало известно, что в 2020 году Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит шесть подлодок, в том числе четыре атомные. "Севмаш" должен сдать флоту первую серийную подлодку проекта 955А "Князь Олег" и первую серийную проекта 885М "Новосибирск", головную субмарину проекта 885М "Казань" и атомную подлодку спецназначения "Белгород" проекта 09852. Кроме того, две дизель-электрические подлодки сдаст ВМФ "Адмиралтейские верфи". Речь идет о подлодке "Волхов" проекта 636.3 и первой серийной субмарине проекта 677 "Кронштадт".

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Страны
Россия
Продукция
Б-534 Нижний Новгород
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
Севмаш
Проекты
2020-й год
636.3
677 Лада
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885 Ясень
955 Борей
Военные учения
СФ
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