Войти
Независимое военное обозрение

Министерство обороны США купит 478 истребителей F-35.

653
0
0
Фото из архива US Air Force on Flickr <p> <br> </p>
Фото из архива US Air Force on Flickr


.

Вашингтон официально исключил Турцию из программы Joint strike fighter

Пентагон объявил о заключении договора между Министерством обороны США и американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство и поставку новой партии современных малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35. После многолетних споров Пентагон закупит 478 истребителей по минимальной цене за всю историю программы. Общая сумма контракта составит 34 миллиарда долларов.

Условия сделки были объявлены на недавно прошедшем в Пентагоне брифинге для журналистов. По заявлению заместителя министра обороны Соединенных Штатов по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд, был достигнут огромный прогресс в переговорах между Пентагоном и компанией разработчиком. "Это историческая веха для программы F-35. Пентагон был сосредоточен на снижении затрат, повышении качества и обеспечении своевременных поставок военных истребителей"- добавила Лорд. Соглашение, подписанное 29 октября, позволит снизить себестоимость в среднем на 12,7% по трем запланированным партиям. Стоимость самого распространенного истребителя, который будет использоваться американскими ВВС и почти дюжиной союзников за рубежом, не превысит 80 миллионов долларов.

F-35, поступивший на вооружение в 2015 году, после длительного периода разработки станет основным истребителем для США и их союзников. В настоящее время 450 F-35 функционируют на 19 авиабазах по всему миру и, в соответствии с условиями договора, еще 478 будут производиться для военных служб Америки и зарубежных партнеров.

Ранее Штаты официально исключили Турцию из программы F-35 в попытке защитить технологию после того, как Анкара приняла поставку российской системы ПВО, несмотря на возражения американцев.


Лина Маякова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
07.10.2019
Компания Lockheed Martin завершила производство пятого истребителя F-35A "Лайтнинг-2" для ВВС Турции
15.07.2019
"Триумф Путина": Запад о поставках С-400 Турции
13.06.2019
В Турции назвали письмо США по С-400 противоречащим духу союзничества
12.06.2019
Месть за С-400: у турецких пилотов отобрали F-35
15.04.2019
Какой лучше: в Турции сравнили Су-57 и F-35
28.02.2019
Ребрендинг для "Гадюки": самый популярный истребитель современности обновили
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.11 16:06
  • 10
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 08.11 16:04
  • 1
ВКС России "прожарили" вакуумными бомбами бандформирования в Сирии
  • 08.11 15:56
  • 23
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 08.11 15:46
  • 25
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 08.11 15:45
  • 3
Электричество из космоса
  • 08.11 15:40
  • 2
Новая спутниковая система управления беспилотной сельхозтехникой повысит эффективность предприятий - "Ростех"
  • 08.11 15:11
  • 2
В Индии: ЗРК С-400 пока ни разу не показал себя в реальном бою
  • 08.11 15:05
  • 6
Россия освоила изобретения замученного в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 08.11 14:42
  • 1
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 08.11 14:29
  • 14
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 08.11 14:24
  • 38
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 08.11 13:58
  • 116
Машиностроение на грани исчезновения
  • 08.11 13:51
  • 2
На российский квантовый компьютер потратят 24 миллиарда рублей
  • 08.11 13:23
  • 4
В Совбезе призвали найти единый метод прогнозирования развития России
  • 08.11 13:02
  • 8
Российский генерал назвал особенности войн будущего