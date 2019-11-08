Море огня: ракетный монстр с 6 десятками стволов на базе легендарного Т-55

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Самые массовые танки после Второй Мировой войны - советские Т-54/55 -стали платформами для различной боевой техники. Во многих странах на их шасси создавались самоходные артиллерийские, зенитные и ракетные установки, тяжелые бронетранспортеры и тягачи, другие машины.

Некоторые из образцов такой техники достаточно известны, им было посвящено большое количество публикаций, о других почти ничего не известно. Например, о реактивной системе залпового огня, созданной в Иране во время теперь уже подзабытой войны с соседним Ираком. Конфликт был очень ожесточенным, с большим количеством жертв и гигантскими потерями в материальной части

Если Ирак не испытывал проблем с приобретением оружия, то у иранцев они были. Поэтому они в больших количествах использовали трофейные машины, в том числе танки. Правда, не все попадали к ним в руки в исправном состоянии. По всей видимости, именно таким и был Т-55 на фото. Вряд ли иранцы пожертвовали полноценной машиной для подобного эксперимента, так как у них каждый танк был на счету.

Конструкторы решили увеличить количество направляющих для запуска 107-мм реактивных снарядов до 60. Это своеобразный рекорд. Получившийся ракетный монстр должен был буквально топить в море огня вражеские позиции - среди используемых боеприпасов присутствовали и зажигательные, с белым фосфором.

В то же время допускалось использовать и китайские снаряды с готовыми поражающими элементами (1600 стальных шариков только у одной ракеты). Получалось очень мощное оружие, как раз для ударов по большим площадям, но, по всей видимости, распространения оно не получило. Возможно, как раз из-за дефицита свободных танковых шасси.

Лев Романов