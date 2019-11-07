ВВС России и Египта нанесли групповой авиационный удар

Российские Миг-29 и Ка-52 и "Аллигатор" военно-воздушных сил Египта нанесли условный групповой авиационный удар. Под Каиром продолжаются первые совместные учения двух стран "Стрела дружбы – 2019". Авиация выполнила задачи и поразила противника с разных точек. На огневых рубежах подорвали имитационные мины. Найти и уничтожить условного противника помогли совместные расчеты зенитных установок.

Российские Миг-29 и Ка-52 и "Аллигатор" военно-воздушных сил Египта нанесли условный групповой авиационный удар. Под Каиром продолжаются первые совместные учения двух стран "Стрела дружбы – 2019". Авиация выполнила задачи и поразила противника с разных точек. На огневых рубежах подорвали имитационные мины. Найти и уничтожить условного противника помогли совместные расчеты зенитных установок.