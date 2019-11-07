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Военное обозрение

Airbus раскрыл свой секретный беспилотник

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5 ноября 2019 года во время брифинга для СМИ, проходившего на объектах Airbus в г. Манхинг, Германия, компания раскрыла свой секретный малозаметный беспилотный летательный аппарат LOUT.

Источник изображения: Airbus

На стенде находился 4-тонный ромбовидный БПЛА, разработка которого стартовала в 2007 году, в 2010 году к ней подключилось военное ведомство ФРГ, заинтересованное в развитии технологий снижения широкополосной сигнатуры. Они будут востребованы при реализации проекта по созданию нового франко-германского стелс-истребителя, предназначенного для замены "Рафалей" и "Еврофайтеров".

Как утверждает Airbus, разработка LOUT велась с учетом трех задач: уменьшенные радиолокационные, визуальные, инфракрасные и акустические сигнатуры; способность к ведению радиоэлектронной борьбы; возможность регулировать исходящее от аппарата электромагнитное излучение.

Обращает на себя внимание, что на фотографиях, показанных Airbus, запечатлен прозрачный купол. Это могло бы указывать на то, что возможна пилотируемая версия изделия. Однако это было необходимо для проверки незаметности различных типов покрытий.

Это просто демонстратор, путь к созданию реального беспилотника-невидимки, вероятно, довольно длинный и сложный

- отмечает издание The Aviationist.

Источник изображения: Airbus

Источник изображения: Airbus

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
EF-2000
Компании
Airbus
Проекты
БПЛА
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