Наши цели в Пакистане

Союзниками России против джихадистов станут Индия и даже США

С момента возникновения независимого Пакистана отношения Кремля и Айван-е-Садр были, мягко говоря, непростыми. Исламабад стал ближайшим союзником Вашингтона, а затем и Пекина, после того как СССР рассорился с Китаем.

Американский самолет-разведчик U-2, сбитый советским ЗРК С-75 над Уралом 1 мая 1960 года (что вызвало грандиозный международный скандал), взлетел именно с пакистанского аэродрома. Во время китайско-индийского пограничного конфликта 1962-го Москва явно поддержала враждебный Исламабаду Дели. Впрочем, когда в 1965-м схлестнулись уже Пакистан и Индия, СССР сохранил нейтралитет. Более того, именно в Ташкенте враждебные стороны подписали мирное соглашение. А в конце 60-х Советский Союз стал поставщиком боевой техники для ВС Пакистана. Однако в войну 1971 года Москва заняла сторону Дели. В 70-е между СССР и Пакистаном имело место определенное экономическое сотрудничество. Но в 80-е главной тыловой базой антисоветских сил в Афганистане стала пакистанская территория, что автоматически сделало Исламабад открытым врагом Москвы ("Чем советский Афган отличается от американского").

“ Москва не захочет оккупировать Пакистан, даже частично и временно ”

После распада СССР отношения вроде как нормализовались. Однако ВС Индии остались одним из главных потребителей продукции российского ОПК, испытывавшего тогда огромные трудности ("Индия купила российский ЗРК для равновесия"). Это обстоятельство было мощным ограничителем сотрудничества между Москвой и Исламабадом. Свое влияние оказала и открытая поддержка Пакистаном афганского движения "Талибан", которое Россия (вместе с Ираном и Узбекистаном) рассматривала как прямого противника.

В последние годы Дели явно дрейфует к Вашингтону, а Исламабад продолжает укреплять союз с Пекином. В итоге происходит определенное российско-пакистанское сближение, возобновлены поставки нашего оружия, что вызывает крайнее недовольство Дели ("Вооруженный против Индии"). Впрочем, наш военный экспорт в Индию даже не в разы, а на порядки больше, чем в Пакистан. Кроме того, сохраняется фактор поддержки Исламабадом суннитских радикалов в Афганистане. Самое же главное в том, что существует вероятность прихода таких радикалов к власти в самом Пакистане. В их руках окажется ракетно-ядерный арсенал ("Арсеналы для радикалов"). И это уже прямая угроза России да и всей Евразии.

Наши страны не просто не имеют общей границы, но находятся достаточно далеко друг от друга. Впрочем, пакистанские баллистические ракеты (в том числе с ядерными БЧ), по-видимому, способны долететь до южных районов Урала и Сибири. Где, к сожалению, частей ЗРВ не так уж много. Пакистанской авиации достичь целей в России проблематично, даже если это будет полет в один конец, и невозможно, если подразумевается возвращение.

Но и для сил и средств ЦВО ВС РФ, отвечающего за это стратегическое направление, Пакистан недосягаем. Долететь смогут Су-34 с авиабазы "Шагол", правда, понадобится как минимум одна дозаправка в воздухе либо промежуточная посадка в Центральной Азии. Разумеется, до Пакистана без труда и безнаказанно дострелят РВСН, но Россия явно не применит ядерное оружие первой, а все наши МБР существуют только в одном оснащении, к тому же их дальность в данном случае избыточна. Наилучшим инструментом в арсенале окажется дальняя авиация. Кроме того, удар по противнику с помощью КРМБ могут нанести российские АПЛ, но идти до Аравийского моря как с Кольского полуострова, так и с Камчатки очень уж далеко.

Впрочем, здесь возникает вопрос: по какому сценарию пойдет война, какие цели поставят стороны перед собой, а также будут ли у них союзники? По сути кроме прихода к власти в Исламабаде радикалов, другие причины для вооруженного конфликта представить сложно. И даже в этом случае Москва уж совершенно точно не захочет хотя бы частично и временно оккупировать Пакистан. Единственной целью Кремля может быть лишение этой страны ракетно-ядерного арсенала. Для этого не придется задействовать Сухопутные войска, другое дело – ВДВ и спецназ наряду с дальней авиацией. Страны Центральной Азии в такой ситуации вряд ли откажут России в использовании своих аэродромов, тем более воздушного пространства.

Главное же в том, что нашим союзником с гарантией сто процентов окажется Индия. Просто потому, что для нее пакистанская угроза на порядок выше. Она не только предоставит Москве аэродромы, но и примет участие в боевых действиях. Не исключено, что это же сделают ВС США, в первую очередь ССО.

Захотят ли Индия и Соединенные Штаты оккупировать Пакистан – их дело. России это точно не нужно, если Исламабад лишится ядерного оружия и средств его доставки. Поэтому принципиально важно, чтобы ни одна пакистанская ракета ни при каких обстоятельствах не достигла нашей территории. И здесь необходимо усиление и ударных систем, и сил ПВО. Пока на данном стратегическом направлении у нас большие проблемы и с первым, и со вторым.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 43 (806) за 5 ноября 2019 года