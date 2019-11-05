Войти
05.11.2019
Военно-промышленный курьер

К Новому году в космос отправится стеклянный спутник

357
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", который уточнит параметры гравитационного поля Земли, будет выведен на орбиту в конце декабря 2019 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы "Роскосмоса".

Планируется, что спутник "Блиц-М" будет запущен вместе с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителей "Рокот". Старт будет осуществлен с космодрома "Плесецк" 25 декабря.

Аппарат "Блиц-М" создан в Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения", которая входит в структуру "Роскосмоса".

Данный аппарат предназначен для высокоточного определения орбит геодезических и навигационных спутников. Также он будет задействован в калибровке измерительных радиотехнических систем на орбите. 

Кроме того, "Блиц-М" будет использован для определения параметров вращения и уточнения гравитационного поля Земли, а также координатной поддержки научных экспериментов.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Гонец-М
Рокот
Компании
Роскосмос
Проекты
Плесецк
Похожие новости
03.10.2019
Последний запуск базовой версии ракеты "Рокот" запланирован на 29 ноября
06.03.2015
Проверка разработанных воронежским КБХА двигателей могла стать причиной переноса запуска ракеты-носителя «Рокот»
28.08.2014
Замещение перешло на «Рокот»
14.05.2014
Планы Роскосмоса
06.08.2013
СМИ узнали о снятии запрета на запуск ракет-носителей «Рокот»
20.01.2011
Старты – каждый месяц
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.11 07:48
  • 3
Роскосмос отказался от "Ангары": на чем запустят "Гонца"
  • 05.11 07:34
  • 1
На Украине назвали основные проблемы военно-промышленного комплекса
  • 05.11 07:28
  • 2
ДОСААФ запустит экспериментальную программу подготовки летчиков
  • 05.11 07:16
  • 149
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 05.11 07:00
  • 3
Советскую "Царь-бомбу" назвали "масштабным блефом"
  • 05.11 06:50
  • 74
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 05.11 06:38
  • 106
Машиностроение на грани исчезновения
  • 05.11 06:22
  • 2
"Русские витязи" пересядут на Су-35
  • 05.11 06:17
  • 2
Когда Эйдельман создателя М-16 Стоунера "разоблачит"?
  • 05.11 06:09
  • 4
Грузия приведёт все военные базы к стандартам НАТО и поменяет униформу
  • 05.11 01:30
  • 69
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 05.11 01:01
  • 3
"Блискавка": на Украине сделали сверхзвуковую ракету
  • 04.11 23:41
  • 1
В Китае презентовали новый учебно-боевой самолёт L-15B
  • 04.11 23:13
  • 10
Минобороны РФ и "Сухой" до конца года заключат новый контракт на Су-34 - источник
  • 04.11 22:44
  • 1
Электричество из космоса