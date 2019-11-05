К Новому году в космос отправится стеклянный спутник

Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", который уточнит параметры гравитационного поля Земли, будет выведен на орбиту в конце декабря 2019 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы "Роскосмоса".

Планируется, что спутник "Блиц-М" будет запущен вместе с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителей "Рокот". Старт будет осуществлен с космодрома "Плесецк" 25 декабря.

Аппарат "Блиц-М" создан в Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения", которая входит в структуру "Роскосмоса".

Данный аппарат предназначен для высокоточного определения орбит геодезических и навигационных спутников. Также он будет задействован в калибровке измерительных радиотехнических систем на орбите.

Кроме того, "Блиц-М" будет использован для определения параметров вращения и уточнения гравитационного поля Земли, а также координатной поддержки научных экспериментов.