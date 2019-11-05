К Новому году в космос отправится стеклянный спутник
Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", который уточнит параметры гравитационного поля Земли, будет выведен на орбиту в конце декабря 2019 года.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы "Роскосмоса".
Планируется, что спутник "Блиц-М" будет запущен вместе с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителей "Рокот". Старт будет осуществлен с космодрома "Плесецк" 25 декабря.
Аппарат "Блиц-М" создан в Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения", которая входит в структуру "Роскосмоса".
Данный аппарат предназначен для высокоточного определения орбит геодезических и навигационных спутников. Также он будет задействован в калибровке измерительных радиотехнических систем на орбите.
Кроме того, "Блиц-М" будет использован для определения параметров вращения и уточнения гравитационного поля Земли, а также координатной поддержки научных экспериментов.
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