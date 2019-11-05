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05.11.2019
Военное обозрение

В Израиле заявили, что БПЛА ЦАХАЛ палестинцы могли сбить из ЗРК "Оса"

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В северной части сектора Газа был сбит беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля. Местные СМИ сообщают о том, что палестинцы "осуществили интенсивный обстрел БПЛА, который представлял угрозу".

Источник изображения: topwar.ru

По последним данным, обломки израильского беспилотника уже собраны на севере Газы.

В израильских средствах массовой информации заявлено о том, что палестинцы впервые могли применить ЗРК "Оса" советского производства. В частности, такое мнение высказал военный эксперт Йоав Лимор в издании "Исраэль а-Йом".

Ранее было заявлено, что на территорию Газы "контрабандным путём были доставлены составные части зенитных ракетных комплексов". Утверждается, что помимо ЗРК "Оса" палестинцы могли получить комплекс "Бук".

В Израиле считают, что оказать помощь в получении средств ПВО могла группировка "Хизбалла", объекты которой подверглись атакам со стороны израильских ВВС ЦАХАЛ на ливанской территории. Так, израильский ударный беспилотник атаковал один из заводов в Ливане в августе этого года. Командование ЦАХАЛ тогда заявило, что завод принадлежит "Хизбалле" и производит системы наведения.

Напомним, что в отношении Палестины на поставки вооружений действует эмбарго, ревностно "охраняет" которое в первую очередь именно Израиль. Если израильские эксперты заявляют о якобы доставке ЗРК в Газу, то, выходит, что израильская разведка момент доставки военного груза в Газу упустила. Или же беспилотник сбивали с территории другого государства - например, Ливана?

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Страны
Израиль
Ливан
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
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