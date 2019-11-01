Чем так хорош Tejas Mark II: эксперт о замене МиГам в Индии

МиГ-21 и МиГ-27 являются старейшими истребителями в ВВС Индии. Они были введены в строй еще в 1960-х годах и должны выйти на "пенсию" к 2022 году. Для их замены Минобороны страны собирается закупить последнюю разработку авиапрома – самолет Tejas Mark II.

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Замена "старичкам"

Американский эксперт Себастьян Роблин попытался оценить достоинства нового творения индийского военно-промышленного комплекса.

В течение ближайших 5 лет ВВС поэтапно выведут из эксплуатации девять эскадрилий МиГ-21 и две МиГ-27. К этому времени должны быть развернуты по две эскадрильи Rafale, Tejas и Су-30МКИ. При этом выпуск Tejas оценивается как возможность местной промышленности освоить производство гораздо более сложных самолетов.

Военное ведомство заказало 123 единицы Tejas Mark с поставкой к 2024 году. Ожидается, что обновленная версия легкого боевого самолета, оснащенного возможностями дозаправки в воздухе, радаром AESA, комплексами РЭБ и множеством другого оборудования, вероятно, будет принята индийскими ВВС к концу этого года.

Источник изображения: topwar.ru

Чем так хорош Mark II

Новый вариант Mark II будет оснащен теми же турбовентиляторными двигателями F414 (вместо General Electric F404), что и истребитель Super Hornet ВМС США. Данная силовая установка существенно превышает тягу "Сухого" (13 тыс. футов вместо 11 тыс.). Новый двигатель увеличит максимальную грузоподъемность на 25%, до пяти тонн.

Tejas Mark II также получит более совершенную РЛС Uttam AESA отечественного производства, которая, как утверждается, обладает высоким разрешением. Будет установлена новая кабина с многофункциональным дисплеем. Кислородная система будет забирать воздух за бортом, устраняя необходимость в размещении баллонов. За счет нового оборудования длина планера увеличится до 14,2 метра.

По словам бывшего министра обороны Манохара Паррикара, первый полет Tejas Mark 2 намечен на 2019 год, а производство начнется в 2022 году, возможно, после создания отдельной производственной линии. Индийский ВМФ выразил заинтересованность в приобретении 46 или 56 единиц Mark II, в то время как ВВС закупили 83 самолета, которые должны дополнить 40 Tejas Mark I. Хотя заказ может быть расширен до трехсот самолетов, если новая модификация придется военным по душе.

Если новые двигатели и радар будут работать нормально, то Mark II может, наконец, стать для Индии достойным отечественным истребителем, который устранит недостатки Mark I

- отмечает эксперт.