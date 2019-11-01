УАЗ с "сапогом": внедорожник вооружили противотанковым гранатометом

Иракская армия продолжает эксплуатацию российских автомобилей повышенной проходимости УАЗ-3151. Недавно в Сети появились фотографии, сделанные на одном из полигонов восьмой механизированной дивизии сухопутных войск этого государства.

Как видно, военные свои внедорожники превратили в мобильные противотанковые установки: на них смонтировали 73-мм станковые противотанковые гранатометы СПГ-9 "Копье". Это оружие хорошо зарекомендовало себя в ходе различных вооруженных конфликтов, с его помощью можно уничтожать бронецели на дистанции до 1300 метров, живую силу - на расстоянии в 4500 метров.

В Советской армии СПГ воевали в Афганистане, а позже, после распада Союза - в различных "горячих точках" на территории постсоветского пространства. Бойцы прозвали их "сапогами".

Иракцы задействовали такие гранатометы в войне с Ираном, против американцев и во время последних операций по борьбе с террористами.

Приблизительно такая же боевая биография и у УАЗов, которые активно применялись еще во времена Саддама Хусейна. Не отказались от них и сейчас, по своей неприхотливости и ремонтопригодности они выгодно отличаются от техники других государств.

Кроме СПГ-9, на такие внедорожники местные силовики ставят крупнокалиберные пулеметы ДШК, 82-мм минометы, а также 107-мм реактивные установки китайского производства.

Алексей Моисеев