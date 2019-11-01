УАЗ с "сапогом": внедорожник вооружили противотанковым гранатометом
Иракская армия продолжает эксплуатацию российских автомобилей повышенной проходимости УАЗ-3151. Недавно в Сети появились фотографии, сделанные на одном из полигонов восьмой механизированной дивизии сухопутных войск этого государства.
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Как видно, военные свои внедорожники превратили в мобильные противотанковые установки: на них смонтировали 73-мм станковые противотанковые гранатометы СПГ-9 "Копье". Это оружие хорошо зарекомендовало себя в ходе различных вооруженных конфликтов, с его помощью можно уничтожать бронецели на дистанции до 1300 метров, живую силу - на расстоянии в 4500 метров.
В Советской армии СПГ воевали в Афганистане, а позже, после распада Союза - в различных "горячих точках" на территории постсоветского пространства. Бойцы прозвали их "сапогами".
Иракцы задействовали такие гранатометы в войне с Ираном, против американцев и во время последних операций по борьбе с террористами.
Приблизительно такая же боевая биография и у УАЗов, которые активно применялись еще во времена Саддама Хусейна. Не отказались от них и сейчас, по своей неприхотливости и ремонтопригодности они выгодно отличаются от техники других государств.
Кроме СПГ-9, на такие внедорожники местные силовики ставят крупнокалиберные пулеметы ДШК, 82-мм минометы, а также 107-мм реактивные установки китайского производства.
Алексей Моисеев
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