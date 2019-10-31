Войти
31.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Историк Эйдельман предположила, что Калашникова "назначили" создателем автомата

82
0
0
Источник изображения: Zamir Usmanov/Zuma/Global Look Press

Заслуженный учитель России, историк Тамара Эйдельман заявила, что Михаила Калашникова могли "назначить" создателем легендарного автомата, потому что он якобы больше коллег подходил по анкетным данным.

"В Ижевске, в музее Калашникова, висят фотографии сотрудников конструкторского бюро, в котором 28-летний Михаил создал свой автомат. Все как на подбор – интеллигентные еврейские лица. Не окажется ли когда-нибудь, что Калашникова "назначили" создателем автомата просто потому, что он больше подходил по анкетным данным?" – пишет Эйдельман в своем Telegram.

Она заметила, что "анкета" у него тоже была не лучшая, однако он "сумел скрыть отца-кулака и ссылку семьи".

"Да, самородок, да, талантливый, но нужны же для конструкторской работы обычные базовые знания, а где он мог их получить? Когда работал техническим секретарем политотдела железной дороги? Когда служил механиком-водителем, а потом командиром танка? Когда лежал в госпитале с ранением?" – пишет Эйдельман.

Она указывает, что большая часть его более поздних многочисленных изобретений не прижились, оказавшись либо слишком дорогими, либо слишком неудобными.

Ранее Министерство просвещения порекомендовало провести в школах урок в честь столетия со дня рождения конструктора Михаила Калашникова. В том числе предлагается провести соревнования на скорость сборки и разборки автоматов.

Вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что праздновать день таким образом – абсурдно, тем более, что разбор автомата Калашникова – "ритуал из прошлого века".


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Калашников Михаил
Похожие новости
03.02.2014
Наследство Михаила Калашникова
06.03.2013
От «Биатлона» до «Егеря»
24.09.2012
Рогозин решил реанимировать «калашников»
20.10.2010
Из России с кровью ("Foreign Policy", США)
07.08.2008
Копируют или воруют? Китайцы рекламируют своё уникальное детище — новый самолёт J11B, российские конструкторы уверяют, что он — близнец нашего Су-27
24.01.2008
В тени национального бренда
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.10 14:56
  • 4
Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года
  • 31.10 14:24
  • 23
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 31.10 14:02
  • 5
НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
  • 31.10 12:20
  • 23
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 31.10 12:10
  • 94
Машиностроение на грани исчезновения
  • 31.10 10:56
  • 25
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 31.10 08:42
  • 32
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 31.10 08:38
  • 1
НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом
  • 31.10 06:57
  • 3
Россия испытает супероружие
  • 31.10 00:52
  • 4
В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М
  • 31.10 00:46
  • 7
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 30.10 19:22
  • 35
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 30.10 19:20
  • 4
Авиапром ведут на прорыв… канализации