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30.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого

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Альфа
Фото из календаря "Альфы" за 2013г.
Источник изображения: twower.livejournal.com

Совет Минпросвещения провести урок "Калашникова" не несет в себе никакого смысла, а праздновать день таким образом – абсурдно, заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов.

"Праздновать столетие Калашникова таким образом это конечно "в духе времени", но равносильно тому, чтобы выкладывать своими телами какие-нибудь буквы, а потом с "коптера" снимать. Конечно, это наше российское достижение прошлого века, но не думаю, что есть смысл нынешнем школьникам "сужать мировоззрение" и развитие таким образом. Думаю, что такого плана мероприятия могут вызвать у большинства школьников отторжение к военному делу. Если завтра день медицинского работника нужно предложить, чтобы школьники делали друг другу уколы?" – сказал Филатов

"Что касается военной подготовки, то автомат Калашникова – давно не единственное оружие. К тому же, я не вижу никакой пользы в умении быстро разбирать и собирать автомат. Здесь нет никакого профессионализма. Думаю, это ритуал из прошлого века. Наука уже давно шагнула вперед", – добавил ветеран "Альфы".

Министерство просвещения порекомендовало провести в школах урок в честь столетия со дня рождения конструктора Михаила Калашникова. По рекомендациям на сайте школьников должны посвятить в историю, а также провести соревнования на скорость сбора и разбора автоматов.

Отметим, что в 2020 году в Сахалинской области пройдет Всероссийский молодежный патриотический слет. Участниками данного мероприятия будут различные общественные организации, а также главным гостем должен стать президент России.


Татьяна Косолапова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Калашников Михаил
Проекты
2020-й год
Медицина
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21 комментарий
№1
30.10.2019 08:15
Умение собирать и разбирать оружие - в первую очередь прививает любовь к оружию.

В разведке, в частности в МРП, срочникам позволяется в свободное от занятий время проходить в оружейку, разбирать и чистить оружие (вопреки уставам, инструкциям и т.п.), потому что автомат или пулемет для разведчика, это как меч для самурая, он должен выучить каждый его выступ, каждую направляющую, каждую планку, пружину и деталь, в бою, это дает секунды преимущества, а значит шанс выйти из этого боя победителем.

Так что вопрос ни в скорости сборки или разборки автомата. Самурай должен слиться со своим мечом, став единым целым, а автомат стать плавным продолжением руки бойца (а ни инородным телом которое он не будет знать, которого он будет бояться и поэтому попытается всячески отторгнуть, как и все с ним связанное).
+4
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№2
30.10.2019 09:54
Восход
Цитата, Восход сообщ. №1
Умение собирать и разбирать оружие - в первую очередь прививает любовь к оружию.
Ага, ещё скажите, что чистка оружия прививает любовь. И всё это без стрельбы прививает любовь. Да не больше привьёт любви, чем мойка машин, если на них не ездить никогда. Любовь если и прививает, то только самая интересная часть - стрельба из этого оружия. Все смотрят боевики, все играют в игры - там никто не разбирает и не чистит оружие, а почему? Да нафиг это не интересно, скучно это, как подметать школьный двор или мыть пол в классе. Вот нас на НВП в школе возили на полигон стрелять из АКусиков - это было интересно. Интересно было и пострелять в школе из мелкашек, воздушек.

Цитата, Восход сообщ. №1
В разведке, в частности в МРП, срочникам позволяется в свободное от занятий время проходить в оружейку, разбирать и чистить оружие (вопреки уставам, инструкциям и т.п.), потому что автомат или пулемет для разведчика, это как меч для самурая
А школота-то тут причём? У разведчиков - это их работа, от этого зависят их и их товарищей жизни, это просто необходимость. Ну может кому-то и будет интересно разбирать-собирать АКулик, но это, всё равно, так себе удовольствие, скорее по принципу "на безрыбье и рак рыба" - не дают пострелять, ну хотя бы просто подержать, разобрать/собрать дали.

Цитата, Восход сообщ. №1
Самурай должен слиться со своим мечом, став единым целым, а автомат стать плавным продолжением руки бойца
Пафосная ахинея, уж извините. А тем более по отношению к школоте.
0
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№3
30.10.2019 10:11
Мне представляется, что 100-летие со дня рождения Михаила Калашникова событие не частое. Вспомнить, а кому-то впервые узнать, историю создания оружия и историю выдающегося российского оружейника это ИМХО достойно провести один-два часа своей жизни в школе. А то потом всё спорят: "АК это шмассер или нет"? Соревнование на разборку и сборку автомата для школьника - приятный бонус сверху. Если это не ежедневное др#$@во... Пострелять на стрельбище - это вообще было бы отлично, одно - вопросы безопасности, ветер в голове ещё у детей...

И вообще, есть максима приписываемая Сталину: "Критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай". Что конкретно предлагает разбирать-собирать ветеран "Альфы"? Столкнуться с каким оружием выше вероятность у современного молодого человека?

ИМХО, ветеран был не в духе, а может его слова вырвали из контекста, как обычно. Иначе читать не будут...

Так что мне мнение Восхода по этому вопросу более близко...
+3
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№4
30.10.2019 10:23
Цитата, Враг сообщ. №2

Ну может кому-то и будет интересно разбирать-собирать АКулик, но это, всё равно, так себе удовольствие, скорее по принципу "на безрыбье и рак рыба" - не дают пострелять, ну хотя бы просто подержать, разобрать/собрать дали.

Пострелять не получится при всём желании. И по причинам безопасности, и по причинам физического количества и пропускной способности стрельбищ. Другое дело, отправить на стрельбище каких-нибудь отличившихся, всё куда ни шло. Ну и самое главное: ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ СУГУБО ДОБРОВОЛЬНО!
+2
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№5
30.10.2019 11:49
Цитата, q
Умение собирать и разбирать оружие - в первую очередь прививает любовь к оружию.
Не вижу ничего хорошего в этом. Прививать любовь к средству убийства то ещё достижение.
-1
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№6
30.10.2019 12:20
Peter Tsk
Цитата, Peter Tsk сообщ. №3
Мне представляется, что 100-летие со дня рождения Михаила Калашникова событие не частое.
Юбилей Андрея Сахарова, одного из создателей термоядерной бомбы, в 21-м году тоже будем отмечать? И бабахнем в честь юбилея? ))

Цитата, Peter Tsk сообщ. №3
А то потом всё спорят: "АК это шмассер или нет"?
Украли у американцев чертежи атомной бомбы - факт, но наша бомба всё же была другой - тоже факт. Тоже будем разбирать, изучать, чтобы грамотно спорить в этих ваших тырнетах? ))


Hazzard
Цитата, Hazzard сообщ. №4
Пострелять не получится при всём желании. И по причинам безопасности, и по причинам физического количества и пропускной способности стрельбищ.
В советские времена получалось.


Тимур
Цитата, Тимур сообщ. №5
Не вижу ничего хорошего в этом. Прививать любовь к средству убийства то ещё достижение.
Соглашусь. Кто хочет, кому это действительно интересно - те найдут способ пообщаться с оружием и в том числе с боевым. Пойдут в армию, спецслужбы, в военное училище, есть и тиры типа https://theobject.ru Прививать любовь насильно, а тем более к такому - уж точно не стоит. "Насильно мил не будешь" (с) народ.
-1
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№7
30.10.2019 12:30
Цитата, Враг сообщ. №6
В советские времена получалось.

Сейчас не советские времена. Да и в советские времена из малокалиберных ТОЗок, а то и из пневматики стреляли прям в школе, а не из АК на стрельбище.
+2
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№8
30.10.2019 12:36
Цитата, Восход сообщ. №1
Умение собирать и разбирать оружие - в первую очередь прививает любовь к оружию.

В разведке, в частности в МРП, срочникам позволяется в свободное от занятий время проходить в оружейку, разбирать и чистить оружие (вопреки уставам, инструкциям и т.п.), потому что автомат или пулемет для разведчика, это как меч для самурая, он должен выучить каждый его выступ, каждую направляющую, каждую планку, пружину и деталь, в бою, это дает секунды преимущества, а значит шанс выйти из этого боя победителем.

Так что вопрос ни в скорости сборки или разборки автомата. Самурай должен слиться со своим мечом, став единым целым, а автомат стать плавным продолжением руки бойца (а ни инородным телом которое он не будет знать, которого он будет бояться и поэтому попытается всячески отторгнуть, как и все с ним связанное).
+1
В наставлениях по ножевому бою советуют даже спать со своим боевым ножом.
Цитата, Враг сообщ. №2
Ага, ещё скажите, что чистка оружия прививает любовь. И всё это без стрельбы прививает любовь. Да не больше привьёт любви, чем мойка машин, если на них не ездить никогда.
Когда от машины зависела жизнь? А от боевого оружия зависит.
+1
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№9
30.10.2019 12:48
Михаил Калашников - всего лишь человек. Могущество автомата это воплощение мощи той страны, в которой он был создан. Того какая в ней была система образования, какая промышленность, какие цели были у  КБ и предприятий.

Нынешняя "аристократия" делает так, чтобы внимание людей было сосредоточено на абстрактном кумире, а не на том, как работала система. Почему она так работала и какой потенциал у системы в которой личное процветание и прибыль являются вторичными по отношению к успеху общества и государства.
0
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№10
30.10.2019 12:55
Цитата, Восход сообщ. №1
Так что вопрос ни в скорости сборки или разборки автомата. Самурай должен слиться со своим мечом, став единым целым, а автомат стать плавным продолжением руки бойца

Скорость сборки/разборки, возведённая в религиозный ритуал, вот на бессмысленность чего указывает автор. Неужели вы не поняли?
Праздновать появление АК таким образом - абсурд, утверждает автор. И я с ним согласен на 100%.
Поразмышлять о том, почему и как в нашей стране появились и создавались успешные образцы вооружений - вот что было бы важно. Ну и найти ответы на вопрос - зачем стране это понадобится в будущем. Почему мальчики должны быть сильными и смелыми, а не пи..расами и отморозками? Почему это важно и для них самих (уважение, успех, авторитет) и для страны в целом (безопасность, порядок ...). Современные мультики и кино этому учат весьма своеобразно. Так своеобразно, что хотелось бы помереть раньше, чем увижу плоды современной массовой культуры.
0
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№11
30.10.2019 12:57
Цитата, Воин3D сообщ. №8
Когда от машины зависела жизнь? А от боевого оружия зависит.
От машины жизнь постоянно зависит. Жизнь много от чего зависит.
А что касается поднятых тем, то тут всё в куче уже смешалось и культура обращения  с оружием и празднование юбилея и военно-патриотическая подготовка школьников.
Что касается повода, то поддерживаю мысль, что
Цитата, Peter Tsk сообщ. №3
ИМХО, ветеран был не в духе, а может его слова вырвали из контекста, как обычно. Иначе читать не будут...
Начальная военная подготовка в моей сов школе была вполне нормальной. И на стрельбище в школе чуток постреляли из АК. Если сравнить с универом, в котором на "военку" ходили, то в школе препод дал больше) Препод был - ветеран ВОВ, профессиональный военный, тогда ещё не старый. Кое-что он вдолбил в голову навсегда и не только словами. Мы и окопчики помнится копали с помощью МПЛ.
Не понятно даже как он один успевал всё? Один на всю школу. И строевые конкурсы.  И стрельбу в подвале школы организовывал из мелкашек. И уч гранаты бросали (с запалами). Сейчас бы засудили напрочь. А тогда всё было нормально. И конечно сборка-разборка была. И это правильно.
+2
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№12
30.10.2019 13:02
Калашников (и человек и автомат) - конечно символ. Мирового уровня. Отметить нужно как следует.
А Сахаров - личность неоднозначная.  И юбилей термоядерной бомбы - тоже, это дата требующая скорее осмысления, чем празднования.
+2
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№13
30.10.2019 13:54
Hazzard
Цитата, Hazzard сообщ. №7
а не из АК на стрельбище.
Ещё раз: лично я раз год стрелял из АК-74 на стрельбище в рамках НВП, когда учился в советской школе. Возили на автобусах из разных школ, собирали большую колонну автобусов и везли. Там лёжа по ростовым мишеням, которые, правда в довольно высокой траве были, стреляли метров с 200 по ним. Около каждого стоял солдат с гильзами в ушах и контролировал все действия. Стрелять начинали все по команде: сначала одиночными, потом переключали на автоматическую стрельбу. Это, конечно, уже не раз в год, а гораздо чаще случалось.

Цитата, Hazzard сообщ. №7
Да и в советские времена из малокалиберных ТОЗок, а то и из пневматики стреляли прям в школе
Да, в школе был тир. Правда, когда вместо строго подполковника пришёл молодой капитан, только из боёв Афганистана (война ещё во всю шла), то стрелять из воздушек мы стали прям в классе, просто отходили все в начало помещения, там где дверь входная и стреляли по мишеням на стульях в противоположную сторону.


Воин3D
Цитата, Воин3D сообщ. №8
В наставлениях по ножевому бою советуют даже спать со своим боевым ножом.
Ага, в обнимку. А в наставлениях по карате, характерно вытянув одну ногу ))
Очень это всё нужно детям, причём всем поголовно, ага.

Цитата, Воин3D сообщ. №8
Когда от машины зависела жизнь?
Например, когда хочешь удрать на ней из под обстрела. Не? Да просто не попасть в ДТП из-за каких-то технических проблем, от отказа тормозов или ещё чего.
0
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№14
30.10.2019 14:27
Цитата, Враг сообщ. №13
Ещё раз: лично я раз год стрелял из АК-74 на стрельбище в рамках НВП, когда учился в советской школе. Возили на автобусах из разных школ, собирали большую колонну автобусов и везли.

Вы в какой-то необычной школе учились. В рамках обычной, утверждённой программы НВП практическое стрельбище было только на военных сборах в 10м классе.
+2
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№15
30.10.2019 14:35
Цитата, Hazzard сообщ. №14
в 10м классе.
Правильно, 10-й класс - это же школа вроде?
0
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№16
30.10.2019 15:27
Цитата, zhelezyaka сообщ. №15
Правильно, 10-й класс - это же школа вроде?

Цитата, Враг сообщ. №13
Ещё раз: лично я раз год стрелял из АК-74 на стрельбище в рамках НВП, когда учился в советской школе.

Военные сборы были один раз в 10м классе.
+1
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№17
30.10.2019 15:35
Цитата, zhelezyaka сообщ. №12
Калашников (и человек и автомат) - конечно символ. Мирового уровня. Отметить нужно как следует.
А Сахаров - личность неоднозначная.  И юбилей термоядерной бомбы - тоже, это дата требующая скорее осмысления, чем празднования.
CCCР уважали и боялись не сколько из-за автомата, сколько из-за бомбы.
И масштаб влияния Сахарова и Калашникова на мировую политику сильна разнится.
Хотя людей погибло гораздо больше от детища Михаила Тимофеевича.
Из Калашникова сделали бренд, а теперь просто пытаются на нем заработать, тем более, что сунуть каждому в руки автомат гораздо проще, чем заставить учить физику. Особенно в Республике Мозамбик.
0
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№18
30.10.2019 15:39
Цитата, Враг сообщ. №6
И бабахнем в честь юбилея? ))
,,Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху!.. Но потом."
                                                                                                   х/ф ,,ДМБ"
0
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№19
30.10.2019 15:40
Цитата, Тимур сообщ. №5
Не вижу ничего хорошего в этом. Прививать любовь к средству убийства то ещё достижение.
- а к средству защиты?

Пожалуй здесь все разбирали и  собирали автомат и стреляли из него и не только в школе. Но вот кто-то из здесь присутствующих знает  примеры, когда сборка-разборка автомата в школе приводила к формированию ненормальных личностей?! Типа: собрал-разобрал АК раз десять и в "дурку", либо пошёл на улицу искать жертву?

Цитата, Враг сообщ. №6
Юбилей Андрея Сахарова, одного из создателей термоядерной бомбы, в 21-м году тоже будем отмечать? И бабахнем в честь юбилея? ))
- это демагогия, весь этот Ваш пост демагогия. Ложные противопоставления и увязки.
+1
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№20
30.10.2019 17:45
Цитата, q
- а к средству защиты?
Защиты ли? Ни у кого нет Министерства Нападения, но войны почему-то случаются.
А ну да, забыл. Мы же белые и пушистые, силы добра. А вокруг нас одни злобные подонки.
0
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№21
30.10.2019 19:16
Цитата, Тимур сообщ. №20
А вокруг нас одни злобные подонки.
Нет, вокруг нас одни белые и пушистые силы добра, но временами они ведут себя неотличимо от злобных подонков - их накрывает и начинается... 1812 или 1941 или забытый 1914.
0
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