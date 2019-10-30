Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
Совет Минпросвещения провести урок "Калашникова" не несет в себе никакого смысла, а праздновать день таким образом – абсурдно, заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов.
"Праздновать столетие Калашникова таким образом это конечно "в духе времени", но равносильно тому, чтобы выкладывать своими телами какие-нибудь буквы, а потом с "коптера" снимать. Конечно, это наше российское достижение прошлого века, но не думаю, что есть смысл нынешнем школьникам "сужать мировоззрение" и развитие таким образом. Думаю, что такого плана мероприятия могут вызвать у большинства школьников отторжение к военному делу. Если завтра день медицинского работника нужно предложить, чтобы школьники делали друг другу уколы?" – сказал Филатов
"Что касается военной подготовки, то автомат Калашникова – давно не единственное оружие. К тому же, я не вижу никакой пользы в умении быстро разбирать и собирать автомат. Здесь нет никакого профессионализма. Думаю, это ритуал из прошлого века. Наука уже давно шагнула вперед", – добавил ветеран "Альфы".
Министерство просвещения порекомендовало провести в школах урок в честь столетия со дня рождения конструктора Михаила Калашникова. По рекомендациям на сайте школьников должны посвятить в историю, а также провести соревнования на скорость сбора и разбора автоматов.
Отметим, что в 2020 году в Сахалинской области пройдет Всероссийский молодежный патриотический слет. Участниками данного мероприятия будут различные общественные организации, а также главным гостем должен стать президент России.
Татьяна Косолапова
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В разведке, в частности в МРП, срочникам позволяется в свободное от занятий время проходить в оружейку, разбирать и чистить оружие (вопреки уставам, инструкциям и т.п.), потому что автомат или пулемет для разведчика, это как меч для самурая, он должен выучить каждый его выступ, каждую направляющую, каждую планку, пружину и деталь, в бою, это дает секунды преимущества, а значит шанс выйти из этого боя победителем.
Так что вопрос ни в скорости сборки или разборки автомата. Самурай должен слиться со своим мечом, став единым целым, а автомат стать плавным продолжением руки бойца (а ни инородным телом которое он не будет знать, которого он будет бояться и поэтому попытается всячески отторгнуть, как и все с ним связанное).
Умение собирать и разбирать оружие - в первую очередь прививает любовь к оружию.Ага, ещё скажите, что чистка оружия прививает любовь. И всё это без стрельбы прививает любовь. Да не больше привьёт любви, чем мойка машин, если на них не ездить никогда. Любовь если и прививает, то только самая интересная часть - стрельба из этого оружия. Все смотрят боевики, все играют в игры - там никто не разбирает и не чистит оружие, а почему? Да нафиг это не интересно, скучно это, как подметать школьный двор или мыть пол в классе. Вот нас на НВП в школе возили на полигон стрелять из АКусиков - это было интересно. Интересно было и пострелять в школе из мелкашек, воздушек.
В разведке, в частности в МРП, срочникам позволяется в свободное от занятий время проходить в оружейку, разбирать и чистить оружие (вопреки уставам, инструкциям и т.п.), потому что автомат или пулемет для разведчика, это как меч для самураяА школота-то тут причём? У разведчиков - это их работа, от этого зависят их и их товарищей жизни, это просто необходимость. Ну может кому-то и будет интересно разбирать-собирать АКулик, но это, всё равно, так себе удовольствие, скорее по принципу "на безрыбье и рак рыба" - не дают пострелять, ну хотя бы просто подержать, разобрать/собрать дали.
Самурай должен слиться со своим мечом, став единым целым, а автомат стать плавным продолжением руки бойцаПафосная ахинея, уж извините. А тем более по отношению к школоте.
И вообще, есть максима приписываемая Сталину: "Критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай". Что конкретно предлагает
ИМХО, ветеран был не в духе, а может его слова вырвали из контекста, как обычно. Иначе читать не будут...
Так что мне мнение Восхода по этому вопросу более близко...
Ну может кому-то и будет интересно разбирать-собирать АКулик, но это, всё равно, так себе удовольствие, скорее по принципу "на безрыбье и рак рыба" - не дают пострелять, ну хотя бы просто подержать, разобрать/собрать дали.
Пострелять не получится при всём желании. И по причинам безопасности, и по причинам физического количества и пропускной способности стрельбищ. Другое дело, отправить на стрельбище каких-нибудь отличившихся, всё куда ни шло. Ну и самое главное: ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ СУГУБО ДОБРОВОЛЬНО!
Умение собирать и разбирать оружие - в первую очередь прививает любовь к оружию.Не вижу ничего хорошего в этом. Прививать любовь к средству убийства то ещё достижение.
Мне представляется, что 100-летие со дня рождения Михаила Калашникова событие не частое.Юбилей Андрея Сахарова, одного из создателей термоядерной бомбы, в 21-м году тоже будем отмечать? И бабахнем в честь юбилея? ))
А то потом всё спорят: "АК это шмассер или нет"?Украли у американцев чертежи атомной бомбы - факт, но наша бомба всё же была другой - тоже факт. Тоже будем разбирать, изучать, чтобы грамотно спорить в этих ваших тырнетах? ))
Hazzard
Пострелять не получится при всём желании. И по причинам безопасности, и по причинам физического количества и пропускной способности стрельбищ.В советские времена получалось.
Тимур
Не вижу ничего хорошего в этом. Прививать любовь к средству убийства то ещё достижение.Соглашусь. Кто хочет, кому это действительно интересно - те найдут способ пообщаться с оружием и в том числе с боевым. Пойдут в армию, спецслужбы, в военное училище, есть и тиры типа https://theobject.ru Прививать любовь насильно, а тем более к такому - уж точно не стоит. "Насильно мил не будешь" (с) народ.
В советские времена получалось.
Сейчас не советские времена. Да и в советские времена из малокалиберных ТОЗок, а то и из пневматики стреляли прям в школе, а не из АК на стрельбище.
Умение собирать и разбирать оружие - в первую очередь прививает любовь к оружию.+1
В разведке, в частности в МРП, срочникам позволяется в свободное от занятий время проходить в оружейку, разбирать и чистить оружие (вопреки уставам, инструкциям и т.п.), потому что автомат или пулемет для разведчика, это как меч для самурая, он должен выучить каждый его выступ, каждую направляющую, каждую планку, пружину и деталь, в бою, это дает секунды преимущества, а значит шанс выйти из этого боя победителем.
Так что вопрос ни в скорости сборки или разборки автомата. Самурай должен слиться со своим мечом, став единым целым, а автомат стать плавным продолжением руки бойца (а ни инородным телом которое он не будет знать, которого он будет бояться и поэтому попытается всячески отторгнуть, как и все с ним связанное).
В наставлениях по ножевому бою советуют даже спать со своим боевым ножом.
Ага, ещё скажите, что чистка оружия прививает любовь. И всё это без стрельбы прививает любовь. Да не больше привьёт любви, чем мойка машин, если на них не ездить никогда.Когда от машины зависела жизнь? А от боевого оружия зависит.
Нынешняя "аристократия" делает так, чтобы внимание людей было сосредоточено на абстрактном кумире, а не на том, как работала система. Почему она так работала и какой потенциал у системы в которой личное процветание и прибыль являются вторичными по отношению к успеху общества и государства.
Так что вопрос ни в скорости сборки или разборки автомата. Самурай должен слиться со своим мечом, став единым целым, а автомат стать плавным продолжением руки бойца
Скорость сборки/разборки, возведённая в религиозный ритуал, вот на бессмысленность чего указывает автор. Неужели вы не поняли?
Праздновать появление АК таким образом - абсурд, утверждает автор. И я с ним согласен на 100%.
Поразмышлять о том, почему и как в нашей стране появились и создавались успешные образцы вооружений - вот что было бы важно. Ну и найти ответы на вопрос - зачем стране это понадобится в будущем. Почему мальчики должны быть сильными и смелыми, а не пи..расами и отморозками? Почему это важно и для них самих (уважение, успех, авторитет) и для страны в целом (безопасность, порядок ...). Современные мультики и кино этому учат весьма своеобразно. Так своеобразно, что хотелось бы помереть раньше, чем увижу плоды современной массовой культуры.
Когда от машины зависела жизнь? А от боевого оружия зависит.От машины жизнь постоянно зависит. Жизнь много от чего зависит.
А что касается поднятых тем, то тут всё в куче уже смешалось и культура обращения с оружием и празднование юбилея и военно-патриотическая подготовка школьников.
Что касается повода, то поддерживаю мысль, что
ИМХО, ветеран был не в духе, а может его слова вырвали из контекста, как обычно. Иначе читать не будут...Начальная военная подготовка в моей сов школе была вполне нормальной. И на стрельбище в школе чуток постреляли из АК. Если сравнить с универом, в котором на "военку" ходили, то в школе препод дал больше) Препод был - ветеран ВОВ, профессиональный военный, тогда ещё не старый. Кое-что он вдолбил в голову навсегда и не только словами. Мы и окопчики помнится копали с помощью МПЛ.
Не понятно даже как он один успевал всё? Один на всю школу. И строевые конкурсы. И стрельбу в подвале школы организовывал из мелкашек. И уч гранаты бросали (с запалами). Сейчас бы засудили напрочь. А тогда всё было нормально. И конечно сборка-разборка была. И это правильно.
А Сахаров - личность неоднозначная. И юбилей термоядерной бомбы - тоже, это дата требующая скорее осмысления, чем празднования.
а не из АК на стрельбище.Ещё раз: лично я раз год стрелял из АК-74 на стрельбище в рамках НВП, когда учился в советской школе. Возили на автобусах из разных школ, собирали большую колонну автобусов и везли. Там лёжа по ростовым мишеням, которые, правда в довольно высокой траве были, стреляли метров с 200 по ним. Около каждого стоял солдат с гильзами в ушах и контролировал все действия. Стрелять начинали все по команде: сначала одиночными, потом переключали на автоматическую стрельбу. Это, конечно, уже не раз в год, а гораздо чаще случалось.
Да и в советские времена из малокалиберных ТОЗок, а то и из пневматики стреляли прям в школеДа, в школе был тир. Правда, когда вместо строго подполковника пришёл молодой капитан, только из боёв Афганистана (война ещё во всю шла), то стрелять из воздушек мы стали прям в классе, просто отходили все в начало помещения, там где дверь входная и стреляли по мишеням на стульях в противоположную сторону.
Воин3D
В наставлениях по ножевому бою советуют даже спать со своим боевым ножом.Ага, в обнимку. А в наставлениях по карате, характерно вытянув одну ногу ))
Очень это всё нужно детям, причём всем поголовно, ага.
Когда от машины зависела жизнь?Например, когда хочешь удрать на ней из под обстрела. Не? Да просто не попасть в ДТП из-за каких-то технических проблем, от отказа тормозов или ещё чего.
Ещё раз: лично я раз год стрелял из АК-74 на стрельбище в рамках НВП, когда учился в советской школе. Возили на автобусах из разных школ, собирали большую колонну автобусов и везли.
Вы в какой-то необычной школе учились. В рамках обычной, утверждённой программы НВП практическое стрельбище было только на военных сборах в 10м классе.
в 10м классе.Правильно, 10-й класс - это же школа вроде?
Правильно, 10-й класс - это же школа вроде?
Ещё раз: лично я раз год стрелял из АК-74 на стрельбище в рамках НВП, когда учился в советской школе.
Военные сборы были один раз в 10м классе.
Калашников (и человек и автомат) - конечно символ. Мирового уровня. Отметить нужно как следует.CCCР уважали и боялись не сколько из-за автомата, сколько из-за бомбы.
А Сахаров - личность неоднозначная. И юбилей термоядерной бомбы - тоже, это дата требующая скорее осмысления, чем празднования.
И масштаб влияния Сахарова и Калашникова на мировую политику сильна разнится.
Хотя людей погибло гораздо больше от детища Михаила Тимофеевича.
Из Калашникова сделали бренд, а теперь просто пытаются на нем заработать, тем более, что сунуть каждому в руки автомат гораздо проще, чем заставить учить физику. Особенно в Республике Мозамбик.
И бабахнем в честь юбилея? )),,Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху!.. Но потом."
х/ф ,,ДМБ"
Не вижу ничего хорошего в этом. Прививать любовь к средству убийства то ещё достижение.- а к средству защиты?
Пожалуй здесь все разбирали и собирали автомат и стреляли из него и не только в школе. Но вот кто-то из здесь присутствующих знает примеры, когда сборка-разборка автомата в школе приводила к формированию ненормальных личностей?! Типа: собрал-разобрал АК раз десять и в "дурку", либо пошёл на улицу искать жертву?
Юбилей Андрея Сахарова, одного из создателей термоядерной бомбы, в 21-м году тоже будем отмечать? И бабахнем в честь юбилея? ))- это демагогия, весь этот Ваш пост демагогия. Ложные противопоставления и увязки.
- а к средству защиты?Защиты ли? Ни у кого нет Министерства Нападения, но войны почему-то случаются.
А ну да, забыл. Мы же белые и пушистые, силы добра. А вокруг нас одни злобные подонки.