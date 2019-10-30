Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого

Совет Минпросвещения провести урок "Калашникова" не несет в себе никакого смысла, а праздновать день таким образом – абсурдно, заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов.

"Праздновать столетие Калашникова таким образом это конечно "в духе времени", но равносильно тому, чтобы выкладывать своими телами какие-нибудь буквы, а потом с "коптера" снимать. Конечно, это наше российское достижение прошлого века, но не думаю, что есть смысл нынешнем школьникам "сужать мировоззрение" и развитие таким образом. Думаю, что такого плана мероприятия могут вызвать у большинства школьников отторжение к военному делу. Если завтра день медицинского работника нужно предложить, чтобы школьники делали друг другу уколы?" – сказал Филатов

"Что касается военной подготовки, то автомат Калашникова – давно не единственное оружие. К тому же, я не вижу никакой пользы в умении быстро разбирать и собирать автомат. Здесь нет никакого профессионализма. Думаю, это ритуал из прошлого века. Наука уже давно шагнула вперед", – добавил ветеран "Альфы".

Министерство просвещения порекомендовало провести в школах урок в честь столетия со дня рождения конструктора Михаила Калашникова. По рекомендациям на сайте школьников должны посвятить в историю, а также провести соревнования на скорость сбора и разбора автоматов.

Отметим, что в 2020 году в Сахалинской области пройдет Всероссийский молодежный патриотический слет. Участниками данного мероприятия будут различные общественные организации, а также главным гостем должен стать президент России.

Татьяна Косолапова