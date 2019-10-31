Искали мину, нашли – субмарину?

Экипаж морского тральщика "Александр Обухов" Балтийского флота в ходе планового выхода в море зафиксировал на дне наличие крупного объекта. Предположительно – это затонувшая подводная лодка времен Великой Отечественной войны.

Обследование велось с помощью установленного на тральщике новейшего оборудования – подкильной гидроакустической станции "Александрит" и штатного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. В рамках этой работы в территориальных водах РФ и был обнаружен некий объект, лежащий на грунте на глубине 60 метров. Район залегания – у берегов Балтийской косы в Калининградской области.

Проведя предварительный осмотр при помощи аппаратуры, специалисты БФ пришли к выводу: с большой долей вероятности можно считать, что на дне обнаружена затонувшая подлодка времен Великой Отечественной войны. Идентификацию затрудняет плохая видимость в воде и наличие на объекте старых сетей.

Мероприятия по дальнейшему осмотру подводной находки уже спланированы. Но начало работ зависит от гидрометеорологических условий в районе поиска, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)