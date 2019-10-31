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31.10.2019
Российская газета

Назван срок начала испытаний новейшей ракеты "Сармат"

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Летно-конструкторские испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат" стартуют в начале 2020 года.


На начальном этапе планируется осуществить два пуска с массогабаритным макетом боевой части с космодрома "Плесецк" по полигону Кура на Камчатке.

Всего же, как сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ и оборонной промышленности, предполагается провести не менее пяти запусков. Один из них пройдет из позиционного района в Красноярском крае впервые с 1987 года.

Напомним, данный вид испытаний является завершающим. В феврале этого года стало известно о начале подготовки к производству опытной партии РС-28 после того, как были проведены бросковые испытания и стендовые испытания ракетных двигателей. В июле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения завода "Красмаш" заявил, что все работы идут по графику.

Новую МБР планируется принять на вооружение в 2021 году.

РС-28 "Сармат" - стратегический ракетный комплекс шахтного базирования последнего поколения. Он заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода".

Основной особенностью ракеты является способность преодолевать все существующие системы ПРО, в том числе с помощью принципа "орбитальной бомбардировки". МБР сможет нести более десяти боевых блоков, каждый из которых на финальном этапе движется по собственной труднопредсказуемой траектории.


Тимур Алимов

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Страны
Россия
Продукция
РС-20В
Сармат МБР
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Красмаш
Минoбороны РФ
Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Плесецк
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