Âîéòè
31.10.2019
Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà

Èñòðåáèòåëè ÍÀÒÎ ñìîãëè ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ íà ôîíå ìîãó÷åãî Ñó-35

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Èñòî÷íèê èçîáðàæåíèÿ: rg.ru

ÂÂÑ Áåëüãèè ñîîáùèëè â ñâîåì îôèöèàëüíîì àêêàóíòå â Twitter î "ïåðåõâàòå" ãðóïïû ðîññèéñêèõ èñòðåáèòåëåé.

Èñòðåáèòåëè F-16, ðàçâåðíóòûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîçëå ñåâåðî-âîñòî÷íîé ãðàíèöû ÍÀÒÎ, "óñïåøíî ïåðåõâàòèëè íåñêîëüêî ðîññèéñêèõ ñàìîëåòîâ, ñðåäè êîòîðûõ áûë è ìîùíûé Ñó-35", - îòìå÷àåòñÿ â òâèòå áåëüãèéñêèõ âîåííûõ. Îí òàêæå ñîïðîâîæäåí ôîòîãðàôèåé, íà êîòîðîé âèäíî, ÷òî Ñó-35 (Flanker E+ ïî êîäèôèêàöèè ÍÀÒÎ) è F-16 íàõîäÿòñÿ â íåáå â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè äðóã îò äðóãà.

Ãäå êîíêðåòíî ïðîèçîøåë èíöèäåíò, íå ñîîáùàåòñÿ. Îäíàêî ñóäÿ ïî òîìó, ÷òî áîëüøå íèêàêîé èíôîðìàöèè íå ïîñòóïàëî, ñàìîëåòû âñòðåòèëèñü ãäå-òî â ìåæäóíàðîäíîì âîçäóøíîì ïðîñòðàíñòâå â ðàéîíå Áàëòèéñêîãî ìîðÿ. Êîììåíòàðèåâ Ìèíîáîðîíû ÐÔ ïî äàííîìó ïîâîäó ïîêà íå ïîñòóïàëî.

Îòìåòèì, ÷òî õâàëåáíûé ýïèòåò îò áåëüãèéñêèõ ÂÂÑ â àäðåñ Ñó-35 âïîëíå ëîãè÷åí. Êàê óæå ïèñàëà "ÐÃ", äàæå àìåðèêàíñêèå âîåííûå ýêñïåðòû ïðèçíàþò: â âîçäóøíîì áîþ ó F-16 ïðîòèâ Có-35 íåò íèêàêèõ øàíñîâ. Ýòî ìàøèíû ðàçíîãî êëàññà. Ê òîìó æå âûâîäó íåäàâíî ïðèøëè è â Òóðöèè: ýòà ñòðàíà ñåé÷àñ ïðîðàáàòûâàåò âàðèàíò çàêóïêè èìåííî ðîññèéñêèõ èñòðåáèòåëåé íà çàìåíó ìîðàëüíî óñòàðåâøèì F-16.


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