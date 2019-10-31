Èñòðåáèòåëè ÍÀÒÎ ñìîãëè ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ íà ôîíå ìîãó÷åãî Ñó-35
@BeAirForce #F16's currently deployed near #NATOâ€™s North-Eastern border have successfully intercepted some Russian aircraft today, amongst which a powerful Sukhoi #SU35 â€˜Flankerâ€™. Our pilots and ground personnel did a great job, safeguarding the European NATO airspace once again. pic.twitter.com/09gQFw7llH— Belgian Air ForceðŸ‡§ðŸ‡ª (@BeAirForce) October 29, 2019
ÂÂÑ Áåëüãèè ñîîáùèëè â ñâîåì îôèöèàëüíîì àêêàóíòå â Twitter î "ïåðåõâàòå" ãðóïïû ðîññèéñêèõ èñòðåáèòåëåé.
Èñòðåáèòåëè F-16, ðàçâåðíóòûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîçëå ñåâåðî-âîñòî÷íîé ãðàíèöû ÍÀÒÎ, "óñïåøíî ïåðåõâàòèëè íåñêîëüêî ðîññèéñêèõ ñàìîëåòîâ, ñðåäè êîòîðûõ áûë è ìîùíûé Ñó-35", - îòìå÷àåòñÿ â òâèòå áåëüãèéñêèõ âîåííûõ. Îí òàêæå ñîïðîâîæäåí ôîòîãðàôèåé, íà êîòîðîé âèäíî, ÷òî Ñó-35 (Flanker E+ ïî êîäèôèêàöèè ÍÀÒÎ) è F-16 íàõîäÿòñÿ â íåáå â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè äðóã îò äðóãà.
Ãäå êîíêðåòíî ïðîèçîøåë èíöèäåíò, íå ñîîáùàåòñÿ. Îäíàêî ñóäÿ ïî òîìó, ÷òî áîëüøå íèêàêîé èíôîðìàöèè íå ïîñòóïàëî, ñàìîëåòû âñòðåòèëèñü ãäå-òî â ìåæäóíàðîäíîì âîçäóøíîì ïðîñòðàíñòâå â ðàéîíå Áàëòèéñêîãî ìîðÿ. Êîììåíòàðèåâ Ìèíîáîðîíû ÐÔ ïî äàííîìó ïîâîäó ïîêà íå ïîñòóïàëî.
Îòìåòèì, ÷òî õâàëåáíûé ýïèòåò îò áåëüãèéñêèõ ÂÂÑ â àäðåñ Ñó-35 âïîëíå ëîãè÷åí. Êàê óæå ïèñàëà "ÐÃ", äàæå àìåðèêàíñêèå âîåííûå ýêñïåðòû ïðèçíàþò: â âîçäóøíîì áîþ ó F-16 ïðîòèâ Có-35 íåò íèêàêèõ øàíñîâ. Ýòî ìàøèíû ðàçíîãî êëàññà. Ê òîìó æå âûâîäó íåäàâíî ïðèøëè è â Òóðöèè: ýòà ñòðàíà ñåé÷àñ ïðîðàáàòûâàåò âàðèàíò çàêóïêè èìåííî ðîññèéñêèõ èñòðåáèòåëåé íà çàìåíó ìîðàëüíî óñòàðåâøèì F-16.
Àëåêñåé Èâàíîâ
Ìàòåðèàë ðàçìåù¸í ïðàâîîáëàäàòåëåì â îòêðûòîì äîñòóïå
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