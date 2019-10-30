США спустя полвека возобновляют полеты космических ракет над Кубой

В марте 2020 года впервые за полвека США собираются возобновить запуск космических ракет над территорией Кубы, сообщает сайт NASA Space Flight со ссылкой на пресс-службы SpaceX и ВВС США во вторник, 29 октября.

В 1960-е годы американские ракеты со спутниками запускали с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в южном направлении, чтобы вывести их на полярные орбиты. Однако в ноябре 1960 года произошла авария, в результате которой остатки второй ступени ракеты "Тор" упали на территорию Кубы, убив корову. Это вызвало международный скандал. С тех пор большая часть космических операций была перенесена на авиабазу Ванденберг, в Калифорнию. Для оставшихся полярных пусков изменили траекторию, чтобы затрагивать небольшую часть Кубы.

В марте 2020 года с помощью ракеты Falcon-9 на полярную орбиту выведут аргентинский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли SAOCOM 1B. Ракету запустят с мыса Канаверал, а траектория полета будет проходить над Кубой. В случае отклонения от заданной траектории ракета будет автоматически ликвидирована.

"Любая предложенная траектория запуска анализируется и обрабатывается, чтобы избежать населенных пунктов и обеспечить необходимую безопасность. Любая запрошенная траектория будет соответствовать общим стандартам безопасности для защиты людей от последствий запуска", — заявил представитель ВВС США.

Ранее, 27 октября, сообщалось, что ВВС США запустили на орбиту несколько ранее неизвестных малых спутников с борта секретного американского мини-шаттла X-37B.