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30.10.2019
Известия.ru

США спустя полвека возобновляют полеты космических ракет над Кубой

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/ZUMA/Spacex

В марте 2020 года впервые за полвека США собираются возобновить запуск космических ракет над территорией Кубы, сообщает сайт NASA Space Flight со ссылкой на пресс-службы SpaceX и ВВС США во вторник, 29 октября.

В 1960-е годы американские ракеты со спутниками запускали с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в южном направлении, чтобы вывести их на полярные орбиты. Однако в ноябре 1960 года произошла авария, в результате которой остатки второй ступени ракеты "Тор" упали на территорию Кубы, убив корову. Это вызвало международный скандал. С тех пор большая часть космических операций была перенесена на авиабазу Ванденберг, в Калифорнию. Для оставшихся полярных пусков изменили траекторию, чтобы затрагивать небольшую часть Кубы.

В марте 2020 года с помощью ракеты Falcon-9 на полярную орбиту выведут аргентинский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли SAOCOM 1B. Ракету запустят с мыса Канаверал, а траектория полета будет проходить над Кубой. В случае отклонения от заданной траектории ракета будет автоматически ликвидирована.

"Любая предложенная траектория запуска анализируется и обрабатывается, чтобы избежать населенных пунктов и обеспечить необходимую безопасность. Любая запрошенная траектория будет соответствовать общим стандартам безопасности для защиты людей от последствий запуска", — заявил представитель ВВС США.

Ранее, 27 октября, сообщалось, что ВВС США запустили на орбиту несколько ранее неизвестных малых спутников с борта секретного американского мини-шаттла X-37B.

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Страны
Аргентина
Куба
США
Продукция
X-37
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
2020-й год
Falcon РН
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