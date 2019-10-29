Два года в космосе: секретный шаттл США вернулся на Землю
США вернули на землю секретный мини-шаттл X-37B
Секретный мини-шаттл X-37B вернулся на Землю, установив рекорд пребывания в космосе. Американские военные признали, что с помощью корабля были запущены миниатюрные спутники.
Американский секретный мини-шаттл X-37B вернулся на Землю после более чем двухгодичного пребывания на орбите Земли с загадочной миссией. Об этом говорится в заявлении Военно-воздушных сил США.
Шаттл, который уже несколько лет приковывает к себе внимание СМИ и военных аналитиков по всему миру, завершил свое очередное задание в воскресенье,
Это была уже пятая по счету миссия Orbital Test Vehicle 5 (OTV-5) автономного аппарата, таким образом оказался побит прежний рекорд продолжительности миссии, который был установлен в ходе предыдущей миссии OTV-4 в мае 2017 года. Прежний рекорд продолжительности миссии составил 718 суток.
Эта миссия стартовала 7 сентября 2017 года, когда мини-шаттл был запущен в космос при помощи частной ракеты Falcon 9 компании SpaceX.
Нынешний полет завершился мягким касанием шасси космолета посадочной полосы Космического центра имени Кеннеди во Флориде, куда в течение трех десятилетий приземлялись многоразовые корабли, летавшие по программе Space Shuttle. Эксперты отмечают, что военный аппарат второй раз в своей истории приземлился на эту площадку -
"Безопасное возвращение этого корабля после установления его собственного рекорда является результатом инновационного партнерства между правительством и отраслью, - заявил Дэвид Гольдфейн, начальник штаба воздушных сил США. - Небо отныне перестает быть пределом Военно-воздушных сил".
По официальной информации, ВВС США владеют как минимум двумя аналогичными мини-шаттлами, каждый из которых слетал в космос уже не раз. Эти космопланы изготовлены корпорацией Boeing и имеют возможность заряжаться от солнечных батарей. У них есть также небольшой грузовой отсек, который позволяет проводить на орбите различные эксперименты и запускать миниатюрные военные спутники.
Изначально эти шаттлы проектировались с расчетом на то, чтобы проводить в космосе не более 240 суток.
"X-37B продолжает демонстрировать важность многоразового космоплана, - заявила глава ВВС США Барбара Барретт. - Каждая успешная миссия расширяет космические возможности нашей нации".
Однако командование ВВС распространяло дозированную информацию об экспериментах во время нынешней миссии. Так, известно, что на борту космоплана проводился эксперимент Advanced Structurely Embedded Thermal Spreader, предназначенный для "тестирования экспериментальной электроники и технологий осциллирующих тепловых труб в долговременной космической среде".
Эксперты также отмечали, что в этот раз наклонение орбиты шаттла было выше, чем в ходе прошлых миссий, что указывало на новые эксперименты и задачи. Лишь в заявлении по итогам успешно выполненной миссии командование ВВС признало,
"Сегодняшним успешным приземлением X-37B завершил свой самый длительный на этот день полет и выполнил все запланированные цели миссии, - сказал представитель ВВС Ренди Уолден. - Эта миссия обеспечила проведение экспериментов, среди которых была доставка небольших спутников".
Ранее представитель ВВС США майор Уильям Рассел заявлял, что нынешняя миссия X-37B не имеет определенной даты окончания. По его словам, космический корабль должен был вернуться на Землю только после того, как завершит выполнение всех поставленных перед ним задач.
Программа мини-шаттлов X-37 была начата NASA в 1999 году для отработки перспективных технологий многоразовых кораблей. В 2004 году программа была передана DARPA, после чего проект стали курировать ВВС.
Программа X-37B по-прежнему вызывает большой интерес у американской общественности. В основном, это связано с завесой секретности, окружающей этот космический аппарат. Военно-воздушные силы США не раскрывают местоположения орбитальных самолетов X-37B, пока они находятся на орбите.
Они обнаруживают орбитальный самолет Х-37В с помощью телескопов.
Первый аппарат X-37B взлетел в апреле 2010 года и вернулся на Землю около восьми месяцев спустя, проведя в общей сложности около 225 дней в космосе. Длина аппарата составляет 8,5 м, размах крыла - 4,5 м, высота - 2,9 м. Взлетная масса - 4989 кг. Двигатель - один типа Рокетдайн AR-2/3. Масса полезного груза - 900 кг. Грузовой отсек - 2,1 на 1,2 м.
Отдел "Наука"
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