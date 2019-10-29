Два года в космосе: секретный шаттл США вернулся на Землю

США вернули на землю секретный мини-шаттл X-37B

Секретный мини-шаттл X-37B вернулся на Землю, установив рекорд пребывания в космосе. Американские военные признали, что с помощью корабля были запущены миниатюрные спутники.

Американский секретный мини-шаттл X-37B вернулся на Землю после более чем двухгодичного пребывания на орбите Земли с загадочной миссией. Об этом говорится в заявлении Военно-воздушных сил США.

Шаттл, который уже несколько лет приковывает к себе внимание СМИ и военных аналитиков по всему миру, завершил свое очередное задание в воскресенье,

проведя в космосе 780 суток.

Это была уже пятая по счету миссия Orbital Test Vehicle 5 (OTV-5) автономного аппарата, таким образом оказался побит прежний рекорд продолжительности миссии, который был установлен в ходе предыдущей миссии OTV-4 в мае 2017 года. Прежний рекорд продолжительности миссии составил 718 суток.

Эта миссия стартовала 7 сентября 2017 года, когда мини-шаттл был запущен в космос при помощи частной ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

Нынешний полет завершился мягким касанием шасси космолета посадочной полосы Космического центра имени Кеннеди во Флориде, куда в течение трех десятилетий приземлялись многоразовые корабли, летавшие по программе Space Shuttle. Эксперты отмечают, что военный аппарат второй раз в своей истории приземлился на эту площадку -

ранее он возвращался на базу ВВС Ванденберг в Калифорнии.

"Безопасное возвращение этого корабля после установления его собственного рекорда является результатом инновационного партнерства между правительством и отраслью, - заявил Дэвид Гольдфейн, начальник штаба воздушных сил США. - Небо отныне перестает быть пределом Военно-воздушных сил".

По официальной информации, ВВС США владеют как минимум двумя аналогичными мини-шаттлами, каждый из которых слетал в космос уже не раз. Эти космопланы изготовлены корпорацией Boeing и имеют возможность заряжаться от солнечных батарей. У них есть также небольшой грузовой отсек, который позволяет проводить на орбите различные эксперименты и запускать миниатюрные военные спутники.

Изначально эти шаттлы проектировались с расчетом на то, чтобы проводить в космосе не более 240 суток.

"X-37B продолжает демонстрировать важность многоразового космоплана, - заявила глава ВВС США Барбара Барретт. - Каждая успешная миссия расширяет космические возможности нашей нации".

Истинное предназначение прошлых и этой миссии всегда держалось в секрете.

Однако командование ВВС распространяло дозированную информацию об экспериментах во время нынешней миссии. Так, известно, что на борту космоплана проводился эксперимент Advanced Structurely Embedded Thermal Spreader, предназначенный для "тестирования экспериментальной электроники и технологий осциллирующих тепловых труб в долговременной космической среде".

Эксперты также отмечали, что в этот раз наклонение орбиты шаттла было выше, чем в ходе прошлых миссий, что указывало на новые эксперименты и задачи. Лишь в заявлении по итогам успешно выполненной миссии командование ВВС признало,

что в этот раз мини-шаттл действительно запускал со своего борта другие мини-спутники.

"Сегодняшним успешным приземлением X-37B завершил свой самый длительный на этот день полет и выполнил все запланированные цели миссии, - сказал представитель ВВС Ренди Уолден. - Эта миссия обеспечила проведение экспериментов, среди которых была доставка небольших спутников".

Ранее представитель ВВС США майор Уильям Рассел заявлял, что нынешняя миссия X-37B не имеет определенной даты окончания. По его словам, космический корабль должен был вернуться на Землю только после того, как завершит выполнение всех поставленных перед ним задач.

Программа мини-шаттлов X-37 была начата NASA в 1999 году для отработки перспективных технологий многоразовых кораблей. В 2004 году программа была передана DARPA, после чего проект стали курировать ВВС.

Программа X-37B по-прежнему вызывает большой интерес у американской общественности. В основном, это связано с завесой секретности, окружающей этот космический аппарат. Военно-воздушные силы США не раскрывают местоположения орбитальных самолетов X-37B, пока они находятся на орбите.

Однако астрономы-любители сделали поиски космического аппарата разновидностью спортивного состязания.

Они обнаруживают орбитальный самолет Х-37В с помощью телескопов.

Первый аппарат X-37B взлетел в апреле 2010 года и вернулся на Землю около восьми месяцев спустя, проведя в общей сложности около 225 дней в космосе. Длина аппарата составляет 8,5 м, размах крыла - 4,5 м, высота - 2,9 м. Взлетная масса - 4989 кг. Двигатель - один типа Рокетдайн AR-2/3. Масса полезного груза - 900 кг. Грузовой отсек - 2,1 на 1,2 м.

Отдел "Наука"