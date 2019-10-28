США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis
Боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis.
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy/MC2 Camilo E Fernan
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ВМС США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17), сообщает американский флот.
Церемония сдачи корабля в эксплуатацию проходила в городе Бернс Харбор, штат Индиана.
"USS Indianapolis, боевой корабль прибрежной зоны типа "Фридом" (LCS) - быстрая, гибкая платформа для целевых миссий, созданная для действий в прибрежной окружающей среде, а также для операций в открытом море", - говорится в сообщении ВМС США.
LCS - это корабль с открытой архитектурой, модульным оружием и сенсорными системами. Он предоставляет вооруженным силам США доступ в ключевые зоны на различных полях действий.
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