США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ВМС США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17), сообщает американский флот.

Церемония сдачи корабля в эксплуатацию проходила в городе Бернс Харбор, штат Индиана.

"USS Indianapolis, боевой корабль прибрежной зоны типа "Фридом" (LCS) - быстрая, гибкая платформа для целевых миссий, созданная для действий в прибрежной окружающей среде, а также для операций в открытом море", - говорится в сообщении ВМС США.

LCS - это корабль с открытой архитектурой, модульным оружием и сенсорными системами. Он предоставляет вооруженным силам США доступ в ключевые зоны на различных полях действий.