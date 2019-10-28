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28.10.2019
Военно-промышленный курьер

Главный конструктор раскрыл "символизм" новейшего БПЛА "Охотник"

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Источник изображения: vpk-news.ru

В названии новейшего ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 "Охотник", созданного в ОКБ "Сухого", присутствует определённый символизм, сообщил главный конструктор изделия.

"Охотник" - это название программы, это не название самолёта, как пишут в интернете и печатных СМИ. В определённой степени это символизм с точки зрения тех задач, которые ему предстоит выполнять в будущем. А С-70 - это тоже определённый символизм, не считая того, что это порядковый номер темы в конструкторском бюро. Цифра семь - она достаточно счастливая для самолётов ОКБ "Сухого": самолёты Су-7, Су-17, Су-27, Су-57,  сказал главный конструктор в эфире телеканала "Звезда".

Ведущий программы отметил, что взять эксклюзивное интервью у главного конструктора было разрешено только при условии, что не будет названо его имя.

Главный конструктор также сообщил, что та модель, которая представлена на видео, где запечатлён первый полёт БПЛА С-70 от 3 августа, "это образец-демонстратор, задачей которого является отработка характеристик устойчивости управляемости, отработка системы автоматического управления на режимах взлёта и посадки".

По его словам, "уже сейчас можно сделать вывод о том, что это изделие пользуется достаточно серьёзным интересом, как со стороны любителей авиации наших соотечественником, так и со стороны иностранных делегаций". 

Отмечалось, что большинство тактико-технических характеристик нового беспилотника засекречено.

Накануне Минобороны России заявило, что тяжёлый беспилотный самолёт С-70 "Охотник" малозаметен для средств противовоздушной обороны противника и хорошо оснащён оружием. Его совместный полет с истребителем 5-го поколения Су-57 произвел фурор в СМИ и привлек внимание не только простых людей, но и специалистов, отмечают в Минобороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
ПАК ФА
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
ИТ
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1 комментарий
№1
28.10.2019 13:46
Причём здесь символизм 7-ки?
Типа Су-24, -25, -30, -34 и др. это дрянь?
+1
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