Главный конструктор раскрыл "символизм" новейшего БПЛА "Охотник"

В названии новейшего ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 "Охотник", созданного в ОКБ "Сухого", присутствует определённый символизм, сообщил главный конструктор изделия.

"Охотник" - это название программы, это не название самолёта, как пишут в интернете и печатных СМИ. В определённой степени это символизм с точки зрения тех задач, которые ему предстоит выполнять в будущем. А С-70 - это тоже определённый символизм, не считая того, что это порядковый номер темы в конструкторском бюро. Цифра семь - она достаточно счастливая для самолётов ОКБ "Сухого": самолёты Су-7, Су-17, Су-27, Су-57, сказал главный конструктор в эфире телеканала "Звезда".

Ведущий программы отметил, что взять эксклюзивное интервью у главного конструктора было разрешено только при условии, что не будет названо его имя.

Главный конструктор также сообщил, что та модель, которая представлена на видео, где запечатлён первый полёт БПЛА С-70 от 3 августа, "это образец-демонстратор, задачей которого является отработка характеристик устойчивости управляемости, отработка системы автоматического управления на режимах взлёта и посадки".

По его словам, "уже сейчас можно сделать вывод о том, что это изделие пользуется достаточно серьёзным интересом, как со стороны любителей авиации наших соотечественником, так и со стороны иностранных делегаций".

Отмечалось, что большинство тактико-технических характеристик нового беспилотника засекречено.

Накануне Минобороны России заявило, что тяжёлый беспилотный самолёт С-70 "Охотник" малозаметен для средств противовоздушной обороны противника и хорошо оснащён оружием. Его совместный полет с истребителем 5-го поколения Су-57 произвел фурор в СМИ и привлек внимание не только простых людей, но и специалистов, отмечают в Минобороны.