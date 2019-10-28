Российские С-300 перебросили на границу с Афганистаном

Минобороны России перебросило зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 "Фаворит" на границу Таджикистана с Афганистаном.

Минобороны России перебросило зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 "Фаворит" на границу Таджикистана с Афганистаном.

Основными задачами дивизиона станет прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения". Кроме того, перед С-300 будет стоять задача обеспечения противовоздушной обороны Центрально-Азиатского региона вместе с вооруженными силами Таджикистана.

Комплексы С-300 "Фаворит" предназначены для обороны крупных промышленных, административных объектов и военных баз. Первая многоканальная система, которая способна сопровождать каждым комплексом до шести целей и наводить по ним до двенадцати ракет.