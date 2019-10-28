Кадры летят на Запад: Балтфлот укрепят молодыми пилотами

Усиление калининградской авиагруппировки — один из ответов на развертывание дополнительных сил НАТО в Прибалтике и Польше

В этом году большинство лейтенантов — выпускников учебных заведений ВКС — получают распределение в Калининградскую область. Благодаря этому на 100% были укомплектованы 689-й истребительный полк и созданный в этом году вертолетный полк. Укрепление авиации в российском эксклаве, в том числе молодыми кадрами, эксперты объясняют усилением группировки НАТО в Прибалтике и Польше — возле западных границ страны развертываются новые базы альянса и оборудуется район ПРО США.

В приоритетном порядке

Истребительная и армейская авиация, базирующаяся в Калининградской области, отвечает за оборону всего эксклава. В том числе и такого стратегически важного объекта, как главная база Балтийского флота. Поэтому, как рассказали "Известиям" несколько источников в Минобороны, новые авиационные полки к концу этого года в приоритетном порядке будут полностью укомплектованы за счет выпускников-2019. Лейтенанты Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, получившие дипломы в июле, уже прибыли в войска и начали тренироваться в штатном режиме. В ближайшие дни состоится выпуск в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков.

Двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+ Су-30СМ Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

До недавнего времени Калининградский оборонительный район не считался приоритетным, и на его территории было минимальное количество авиачастей. До 2014 года все истребительные, штурмовые, транспортные и вертолетные эскадрильи Балтфлота (БФ) были сведены в одну авиабазу. Ситуация изменилась после 2016 года. На фоне резкого усиления НАТО, развертывания дополнительных сил альянса и постоянных учений в Прибалтике и Польше Россия начала активную модернизацию и перевооружение авиачастей. Была резко увеличена и авиагруппировка в регионе.

До конца 2020 года Варшава должна предоставить земельные участки для строительства американских военных баз и оборудует район системой противоракетной обороны (ПРО). Хотя американцы делают акцент на том, что это чисто оборонительная система, в пусковые установки ПРО можно зарядить наступательные крылатые ракеты "Томагавк". Также в этом году Польша закупила новейшие норвежские ударные ракетные комплексы.

Тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Страны НАТО, граничащие с Калининградской областью, существенно усилились в военном плане, констатировал профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. Наблюдается также увеличение интенсивности разведывательных полетов вдоль нашей границы.

— Этот российский эксклав довольно уязвим, поскольку отрезан от большой земли, — пояснил эксперт. — На этом направлении у НАТО серьезное преимущество как в ударных, так и разведывательных системах. Усиление авиационной составляющей — это попытка противодействия и создание баланса сил. Чтобы ни у кого не было даже мысли о применении силового сценария в этом регионе.

Молодые лейтенанты для молодых полков

Сейчас в Калининградской области вновь формируются полноценные авиачасти. В 2017 году был развернут 4-й гвардейский морской штурмовой авиационный полк. На его вооружении стоят фронтовые бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30СМ.

В прошлом году был воссоздан 689-й гвардейский истребительный авиаполк (гвиап), которым в свое время командовали многие прославленные советские асы времен Великой Отечественной, в том числе трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин.

Корабельный противолодочный вертолет Ка-27 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николаи Сиденков

Истребители легендарного "покрышкинского" полка базируются на аэродроме Чкаловск в Калининградской области, они решают задачи ПВО в интересах Балтийского флота. Часть укомплектована модернизированными истребителями Су-27СМ (СМ3). В дальнейшем полк получит более современные Су-35. В его задачи входит контроль воздушного пространства над всей западной частью Балтики. При необходимости с помощью высокоточных боеприпасов истребители смогут наносить удары по наземным целям и кораблям противника.

В этом году в Калининграде был сформирован новый вертолетный полк. В его состав вошли как морские противолодочные и спасательные вертолеты Ка-27, так и транспортно-боевые Ми-8 и ударные Ми-24. Воздушные машины этой части смогут действовать одновременно и над сушей, и над морем. В первую очередь полк был создан для защиты Калининградской области, обнаружения подлодок и проведения поисково-спасательных работ. При необходимости он сможет поддержать действия сухопутных сил и кораблей Балтийского флота, нанося удары как по наземным, так и по морским целям противника.

Ударный вертолет Ми-24 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Новые полки всегда формируются в приоритетном порядке, рассказал "Известиям" бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— Обычно новые полки укомплектовываются по смешанному принципу: руководящий состав формируется из опытных, подготовленных летчиков, которые переводятся из других авиаполков, — рассказал эксперт. — Именно им предстоит обучать выпускников летных училищ. В этом регионе для службы пилотов есть некоторые особенности. В первую очередь их учат летать над морем, для этого они проходят специальный курс боевой подготовки. Летчиков обучают работать в том числе по морским целям, и здесь тоже есть свои особенности.

До конца нынешнего года зенитный полк из Калининградской области получит новейшие комплексы "Тор-М2". Это самые совершенные в мире установки ПВО ближнего радиуса действия. Они способны сбить одной ракетой любую цель — самолет, беспилотник и даже управляемую авиабомбу.

Алексей Рамм, Алексей Козаченко