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28.10.2019
bmpd.livejournal.com

Росгвардия получила еще два катера проекта БК-16

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Как сообщил 23 октября 2019 года медиа-портал группы компаний "Калашников", ООО "Рыбинская верфь" передала Росгвардии новые катера БК-16. На судостроительном заводе "Рыбинская верфь", входящем в группу компаний "Калашников", состоялся спуск двух скоростных транспортно-десантных катеров БК-16 для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Закладка данных катеров проходила в январе и марте 2019 года.

Новый скоростной транспортно-десантный катер проекта БК-16 (проект 02510), построенный АО "Рыбинская верфь" (группа компаний "Калашников") для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии). Рыбинск, октябрь 2019 года (с) группа компаний "Калашников"

Со стороны bmpd укажем, что таким образом, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) получила очередные два скоростных транспортно-десантных катера проекта БК-16 (проект 02510), построенных для Росгвардии на судостроительном заводе АО "Рыбинская верфь" (Рыбинск, Ярославская область), входящей в группу компаний "Концерн "Калашников".

Напомним, что первые два катера проекта БК-16 (проект 02510) c бортовыми номерами "490" и "491", построенных на "Рыбинской верфи", были переданы Росгвардии в марте 2019 года, и эти катера поступили в Керчь на усиление охраны Крвмского моста. Закладка головного катера проекта БК-16 для Росгвардии (заводской номер 11) была произведена на "Рыбинской верфи" 12 марта 2018 года.

Катера проекта БК-16 (проект 02510) и его варианта проект БК-18, разработанные "Рыбинской верфью", являются еще одними российскими клонами известных шведских малых боевых катеров проекта CombatBoat 90 (СВ 90) разработки компании Dockstavarvet, и выступают конкурентами по отношению к другому клону СВ 90, серийно строящемуся для ВМФ России - катеру проекта 03160 ("Раптор") постройки АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла". Строительство катеров проекта БК-16 и БК-18 ведется также для Министерства обороны России. Головной катер Д-296 проекта БК-16 с заводским номером 01 был построен АО "Рыбинская верфь" в 2014 году и передан ВМФ России после завершения испытаний в июне 2015 года на Черном море. 10 октября 2017 года головной катер потерпел аварию в Севастополе.

В феврале 2019 года АО "Концерн "Калашников" сообщило, что его портфель заказов на катера проекта БК-16 "с учетом построенных, строящихся и законтрактованных катеров составляет 30 единиц".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Швеция
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Пелла ОАО
Росгвардия
Проекты
03160 Раптор
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