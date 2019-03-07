Охрана Крымского моста усилена новыми катерами типа БК-16 Росгвардии

Как сообщила 5 марта 2019 года пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии), из Севастополя в Керчь совершили переход высокоскоростные транспортно-десантные катера Росгвардии БК-16.

Передача катеров морскому отряду войск национальной гвардии РФ проходила в торжественной обстановке под руководством начальника управления объектов охраны на акваториях Росгвардии контр-адмирала Андрея Шатаева. Катера успешно прошли ходовые испытания в Севастополе и заступили на охрану черноморского побережья. Моряки Росгвардии на катерах БК-16 продолжат выполнение служебных задач по охране акваторий.

Новый скоростной транспортно-десантный катер проекта БК-16 (проект 02510) постройки АО "Рыбинская верфь" (АО "Концерн "Калашников"), вошедший в состав морского отряда войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) в Керчи, 05.03.2019 (с) пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Со стороны bmpd укажем, что таким образом, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) получила первые два скоростных транспортно-десантных катера проекта БК-16 (проект 02510) c бортовыми номерами "490" и "491", построенных для Росгвардии на судостроительном заводе АО "Рыбинская верфь" (Рыбинск, Ярославская область), входящей в группу компаний "Концерн "Калашников". Напомним, что закладка головного катера проекта БК-16 для Росгвардии (заводской номер 11) была произведена на "Рыбинской верфи" 12 марта 2018 года.

Катера проекта БК-16 (проект 02510) и его варианта проект БК-18, разработанные "Рыбинской верфью", являются еще одними российскими клонами известных шведских малых боевых катеров проекта CombatBoat 90 (СВ 90) разработки компании Dockstavarvet, и выступают конкурентами по отношению к другому клону СВ 90, серийно строящемуся для ВМФ России - катеру проекта 03160 ("Раптор") постройки АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла". Строительство катеров проекта БК-16 и БК-18 ведется также для Министерства обороны России. Головной катер Д-296 проекта БК-16 с заводским номером 01 был построен АО "Рыбинская верфь" в 2014 году и передан ВМФ России после завершения испытаний в июне 2015 года на Черном море. 10 октября 2017 года головной катер потерпел аварию в Севастополе.

В феврале 2019 года АО "Концерн "Калашников" сообщило, что его портфель заказов на катера проекта БК-16 "с учетом построенных, строящихся и законтрактованных катеров составляет 30 единиц".

Два новых скоростных транспортно-десантных катера проекта БК-16 (проект 02510) постройки АО "Рыбинская верфь" (АО "Концерн "Калашников"), вошедших в состав морского отряда войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) в Керчи, 05.03.2019 (с) пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации

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