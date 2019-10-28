Белоруссия для России является надежным военным союзником - Шойгу

Взаимодействие оборонных ведомств двух стран в условиях непростой военно-политической обстановки в мире как никогда востребовано и актуально. Об этом заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседание совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии.

Заседание прошло в Москве, в нем принимал участие министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков. Обсуждался широкий спектр вопросов по совершенствованию военной организации Союзного государства и применению региональной группировки войск двух стран.

"Республика Беларусь для нас - ближайший сосед и надёжный военный союзник. Наши страны выступают с единых позиций по проблемам международной и региональной безопасности, успешно взаимодействуют в строительстве коллективной обороны", - отметил Шойгу, подчеркнув, что такой высокий уровень партнёрства "позволяет качественно и оперативно решать задачи укрепления военной безопасности Союзного государства".

Он особо подчеркнул, что "в условиях непростой военно-политической обстановки эффективное взаимодействие двух оборонных ведомств как никогда востребовано и актуально". Говоря о межгосударственных отношениях, которые происходят в современном мире, стало нормой применение односторонних, в том числе силовых, действий с нарушением международного права. Кроме того, расширяются масштабы деятельности террористических группировок.