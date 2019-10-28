В Киеве с возмущением отреагировали на открытие представительства ДНР в Бельгии

На территории Бельгии начало своё работу представительство Донецкой народной республики. Речь идёт об общественной организации, целью которой является информирование населения о положении дел в регионе, о культуре и традициях Донбасса, о сегодняшних проблемах жителей республики.

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На информацию об открытии представительства ДНР в Брюсселе с возмущением отреагировали в Киеве. Было решено подключить украинское посольство в Бельгии с той целью, чтобы оно обратилось к бельгийским властям с инициативой о "незамедлительном принятии мер".

Украинские СМИ пишут, что посольство страны в Брюсселе в своём обращении говорит о "российской провокации".

Из материала:

Открытием представительства так называемой ДНР Россия пытается легитимизировать это квазиобразование и своё присутствие на оккупированных территориях Донецкой области.

При этом в украинском посольстве уже объявили, что получили от официального Брюсселя "заверения" в том, что позиция Бельгии по непризнанию ДНР и ЛНР остаётся неизменной.

МИД Украины тем временем заявляет, что "информация уже взята под контроль". При этом не уточняется, кто именно из представителей министерства иностранных дел Украины имеет столь обширные полномочия, что может позволить себе контролировать ситуацию даже в иностранном государстве.