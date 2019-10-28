В США оценили прилет Ту-160 в ЮАР

Россия не только заинтересована в связях с ЮАР, но и расширяет свои связи в Африке в целом, сообщили американские СМИ, комментируя прилет двух российских бомбардировщиков Ту-160 в эту африканскую страну.

Издание подчеркивает, что перелет состоялся в тот же день, когда российский президент Владимир Путин открыл первый в истории саммит "Россия – Африка", пишет The Drive.

В статье отмечается, что для Москвы перелет двух бомбардировщиков в ЮАР – это очевидная демонстрация способности России проводить военные операции далеко за пределами своих собственных территорий, передает РИА "Новости".

Расширению влияния России в Африке также способствует ослабление интереса к континенту со стороны США под руководством президента Дональда Трампа. Поэтому прибытие Ту-160 в ЮАР несомненно является четким сигналом того, что Кремль заинтересован в этой стране, указывает автор статьи.

Напомним, 23 октября два российских Ту-160 впервые совершили перелет в ЮАР. Видео приземления Ту-160 опубликовали жители ЮАР, а кадры перелета опубликовало Минобороны.

Алина Назарова