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25.10.2019
ТАСС

Участием в программе США по освоению Луны заинтересовались 26 стран

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Астронавт Эдвин Олдрин на Луне
Астронавт Эдвин Олдрин на Луне.
Источник изображения: © NASA,

Директор NASA Джеймс Брайденстайн отметил, что важно организовать устойчивую деятельность на Луне в составе международной коалиции партнеров

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 26 стран выразили заинтересованность в американской программе по освоению Луны Artemis и приняли участие в организованной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) многосторонней встрече на эту тему. Об этом сообщил в четверг журналистам директор NASA Джеймс Брайденстайн на полях 70-го Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне.

"Два дня назад мы провели многостороннюю встречу по поводу Artemis со всеми странами, которые были заинтересованы в ней, и в этой многосторонней встрече приняли участие 26 стран", - сказал он.

"Мы пытаемся понять, что разные страны могут привнести со своей стороны, чтобы помочь нам достичь результата, который будет заключаться не только в том, чтобы отправить еще одного мужчину и первую женщину на Луну, но организовать устойчивую деятельность на Луне в составе международной коалиции партнеров. Мы выяснили, что к этому имеется большой интерес", - добавил директор NASA.

NASA весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов: первый (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на тяжелой ракете Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, этот этап запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту, он намечен на 2022 год. На третьем этапе (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
2020-й год
SLS
Луна
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