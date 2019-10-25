Пять стран Африки намерены запросить помощь российских военных советников

Пять африканских стран региона Сахель намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос размещения на своей территории российских военных советников. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление главы постоянного секретариата G5 Sahel Мамана Самбо Сидику.

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Отвечая на вопрос журналистов о возможной помощи России африканским странам и отправке российских военных советников в некоторые страны Африки, Маман Самбо Сидику пояснил, что главы пяти стран, входящих в африканский регион Сахель, намерены лично обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос размещения на территории своих стран военных советников из России.

Мы должны дать возможность лицам, принимающим решения, обсудить все между собой, они все здесь, все пять глав государств G5. Я уверен, что они будут обсуждать (этот вопрос) с президентом Российской Федерации"

- заявил он.

По словам постоянного секретаря G5 Sahel, регион не в состоянии самостоятельно справиться с угрозой терроризма, поэтому "возможная помощь России в этом вопросе" будет обсуждаться при личной встрече в Владимиром Путиным.

В регион Сахель входят африканские государства Мавритания, Буркина-Фасо, Мали, Нигер и Чад. Организация создана в 2014 году для координации вопросов безопасности и развития экономики в регионе.

Как ранее сообщалось, Владимир Путин, выступая на первом пленарном заседании саммита "Россия — Африка", заявил, что Россия будет продолжать активно участвовать в разработке стратегической линии по укреплению стабильности в Африке и обеспечению региональной безопасности. При этом он высказался за повышение роли африканских государств в разрешении локальных конфликтов.