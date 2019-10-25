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25.10.2019
bmpd.livejournal.com

Продолжение скандала с несостоявшейся поставкой винтовок ORSIS в Армению

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Как сообщило 24 октября 2019 года информационное агентство РИА Новости, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подготовило письмо в адрес Армении в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS (входит в группу "Промтехнологии"), попросит министра обороны этой страны Давида Тонояна разобраться в данной ситуации, следует из текста документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости [наш блог уже сообщал об этой истории].

Президент ООО "Промтехнология" Светлана Николаева (супруга российского олигарха Константина Николаева) с тогдашним президентом Армении Сержем Саргсяном на стенде ORSIS на Второй Международной выставки вооружений и оборонных технологий "ArmHiTec-2018" в Ереване, 03.04.2018 (с) пресс-служба президента Армении Сержа Саргсяна

По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, письмо уже передано в МИД РФ и в ближайшее время может быть направлено по дипломатическим каналам армянской стороне.

В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что уголовное дело по статье 376 Уголовного кодекса Республики Армения ("халатное отношение к службе") было возбуждено после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания.

Впоследствии данную информацию РИА Новости официально подтвердили в армянском военном ведомстве. В настоящее время данное дело ведет главное военное следственное управление по расследованию особо важных дел СК Армении.

В письме, подписанном 22 октября 2019 года заместителем главы Минпромторга РФ Олегом Рязанцевым и адресованном министру обороны Армении Давиду Тонояну, говорится, что заявка на участие ORSIS в данном тендере была "без веских оснований отклонена", а сама компания "немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков" ВС Армении.

Российская сторона также подчеркнула, что Минобороны Армении "неправомерно обратилось в банк с требованием оплаты банковской гарантии участия в тендере", хотя по закону компания должна была выплатить такую компенсацию, если бы она выиграла тендер и сама отказалась от подписания контракта.

"Прошу вас рассмотреть сложившуюся ситуацию и дать указания о принятии мер, направленных на её урегулирование", - говорится в документе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Промтехнологии ГК
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