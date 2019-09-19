Скандал вокруг ORSIS в Армении

Как сообщило 17 сентября 2019 года информационное агентство Sputnik, компания ООО "Промтехнология" (оружейный бренд "ORSIS") не подавала в суд на министерство обороны Армении. Об этом говорится на официальном сайте предприятия.

Ранее СМИ со ссылкой на представителя данной компании сообщили, что после срыва тендера министерства обороны Армении на поставку оружия, в котором участвовала только российская компания ORSIS, возбуждено уголовное дело.

Президент ООО "Промтехнология" Светлана Николаева (супруга российского олигарха Константина Николаева) с тогдашним президентом Армении Сержем Саргсяном на стенде ORSIS на Второй Международной выставки вооружений и оборонных технологий "ArmHiTec-2018" в Ереване, 03.04.2018 (с) ООО "Промтехнология"

Отмечалось, что в мае 2019 года Минобороны Армении объявило тендер на поставку военной техники на сумму в несколько миллионов долларов. Российская компания подала заявку, но тендер закрыли, сославшись на проблемы с поданными документами. После этого ORSIS обращалась в апелляционную комиссию и к юристу, представляющему интересы компании в Армении, в итоге по данному эпизоду было возбуждено уголовное дело по статье УК "халатное отношение к службе".

Тогда представитель компании, отметил, что они уже обратились к военному атташе посольства Армении в России, чтобы прояснить ситуацию с тендером на поставку военной техники, в котором участвовала только их компания. Он также отметил, что ORSIS, как часть группы компаний "Промтехнологии", на протяжении нескольких лет поставляла в Армению оружие, патроны, оптику, а теперь они оказались в черном списке поставщиков оружия для ВС Армении.

В связи с этим во вторник, 17 сентября, пресс-служба компании, опровергнув сообщения о судебном разбирательстве с Минобороны Армении, также отметила: "В связи с распространившейся в СМИ информацией о необоснованном и немотивированном исключении ООО "Промтехнология" из тендера Минобороны Армении, а также о включении компании в чёрный список поставщиков, сообщаем, что на данный момент ведётся следствие по указанным фактам в рамках уголовного дела".

"Компания выражает недоумение в связи со сложившейся ситуацией, а также надежду, что Следственный комитет Армении сделает все возможное для выяснения обстоятельств и все виновные понесут ответственность вне зависимости от должности и ранга. Компания выражает надежду на возвращение партнёрских и продуктивных отношений", - говорится в заявлении.

Ранее начальник отдела по связям с общественностью министерства обороны Армении Геворг Алтунян заявил Sputnik Армения, что пока идет следствие, они не могут комментировать данное дело.

Напомним, в компании ранее заявили, что сложившаяся ситуация грозит срывом проекта строительства патронного завода в Армении. Предполагалось, что предприятие будет создано на российские инвестиции, речь шла о сумме в несколько миллионов долларов США.