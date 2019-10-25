Российская компания создала платформу виртуальной реальности для оценки лесных ресурсов из космоса

Москва. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Коммерческий оператор услуг дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и геосервисов компания "Терра Тех" разработала виртуальную среду для представления основных параметров оценки лесных ресурсов, сообщает холдинг "Российские космические системы" (РКС).

"Работа выполнена в рамках сотрудничества компании с ФГБУ "Рослесинфорг" в области внедрения технологий виртуальной реальности для мониторинга и наглядной демонстрации изменений в лесном хозяйстве страны, а также для оценки экономической эффективности вовлечения лесов в хозяйственный оборот", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" в четверг.

Директор ФГБУ "Рослесинфорг" Игорь Мураев отмечает, что компания, следуя ведущим мировым трендам, переводит учёт лесоизменений в цифровой формат.

"Использование геосервисов и технологий виртуальной реальности в лесной отрасли поможет государству и бизнесу в принятии взвешенных управленческих решений", - сказал Мураев, которого цитирует пресс-служба РКС.

По словам директора, "применение технологий виртуальной реальности как инструмента объединения, визуализации и анализа данных о состоянии лесных активов, в том числе их инвестиционной привлекательности, - это новый позитивный опыт".

Генеральный директор АО "Терра Тех" Милана Элердова пояснила, что "дистанционный космический мониторинг позволяет получать актуальные данные о любом участке леса и определять наиболее перспективные с экономической точки зрения районы лесозаготовки".

"Наши технологические решения позволяют выполнять оценку состояния лесного фонда и выходить с этой информацией к инвесторам, оценивать условия и инфраструктуру лесопользования. Применение современных геоинформационных решений способствует повышению активности инвесторов, модернизации и цифровизации лесного хозяйства России", - цитирует Элердову пресс-служба РКС.

"Терра-Тех" - дочерняя компания холдинга РКС, который входит в гскорпорацию "Роскосмос".

По данным пресс-службы компании, платформа виртуальной реальности ATLAS VR работает на основе комплекса технологий обработки космических снимков, классификации породного состава методами машинного обучения, оценки высоты древостоя, полученной с помощью стереосъемки, и позволяет создавать цифровые копии объектов лесного хозяйства с возможностью отображения изменений в динамике. VR-платформа предоставляет пользователям уникальную возможность при работе в редакторе самостоятельно загружать снимки, пользовательские материалы, создавать трехмерный контент для планирования и управления лесопользованием.