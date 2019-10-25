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25.10.2019
ТАСС

Бразилия и ЮАР заявили о заинтересованности в отправке в будущем своих граждан на МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: https://w-dog.ru

При этом управляющий Южно-африканского национального космического агентства Валанатан Мунсами отметил высокую цену осуществления полета на Международную космическую станцию

ВАШИНГТОН, 24 октября. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Бразилия и Южно-Африканская Республика заинтересованы в том, чтобы их граждане в будущем отправились в качестве членов экипажа на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили в среду ТАСС в кулуарах 70-го Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне главы космических ведомств двух стран.

"Мы делали это несколько лет назад [отправили первого бразильского космонавта на МКС], но, к сожалению, для нас это был действительно очень дорогостоящий проект, так что мы прекратили свое участие в МКС", - рассказал президент Бразильского космического агентства Карлуш Аугусту Тейшейра де Моура.

"Сейчас мы думаем, что у нас есть новая возможность для этого. Но сначала нам нужно действительно перестроить свою космическую программу, именно этим мы сейчас и занимаемся", - отметил глава ведомства. По его словам, космическое агентство в настоящее время работает над рядом небольших проектов и старается сделать так, чтобы они были не слишком дорогостоящими.

"Мы думаем, что в ближайшем будущем сможем вновь вернуться к возможности отправки человека в космос, но не прямо сейчас", - подчеркнул он. "Не то, чтобы мы не хотели этого, дело просто в экономических причинах: ситуация в налогово-бюджетной сфере сейчас действительно очень плохая, и нам надо стать сильнее, чтобы сделать хороший прорыв в будущее", - добавил президент Бразильского космического агентства.

Вопрос цены

В свою очередь управляющий Южно-африканского национального космического агентства Валанатан Мунсами заявил, что его страна заинтересована в отправке человека на МКС, однако в настоящее время этому препятствует высокая цена такого полета. "Мы действительно интересуемся этим вопросом, но цена, которую нам представили, составляла $75 млн, что очень дорого. Так что обсуждения дальше этого не заходили. Но, разумеется, мы интересуемся этим - отправить кого-то на МКС", - подчеркнул собеседник агентства.

Он также уточнил, что его ведомство пока не вело каких-либо переговоров по этому поводу с Роскосмосом. "Нет, пока нет. Изначально были некоторые переговоры на эту тему. Возможно, много лет назад, до того, как я занял этот пост. Но с тех пор, как я пришел, у нас не было никаких переговоров", - подчеркнул Мунсами.

Участие в полетах на МКС

Ранее глава Иранского космического агентства Мортеза Барари заявил, что Иран планирует инициировать переговоры с российской стороной для заключения соглашения об отправке своего астронавта на МКС.

25 сентября с Байконура на МКС стартовал пилотируемый корабль "Союз МС-15", в составе экипажа которого был первый в истории представитель Объединенных Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури. 3 октября он вернулся на Землю.

Первый и единственный бразильский космонавт Маркус Понтис совершил полет на МКС в 2006 году на борту российского корабля "Союз-ТМА8". Он провел на космической станции почти 10 суток.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Бразилия
Иран
ОАЭ
Россия
США
ЮАР
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
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