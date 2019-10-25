В Одессу доставлены два полученных Украиной сторожевых катера типа Island

Как сообщило министерство обороны Украины, 22 октября 2019 года у военного причала Практической гавани Одессы были ошвартованы два доставленных из США сторожевых катера военно-морских сил Украины Р 190 "Славянск" и Р 191 "Старобельск" типа Island, ранее переданных Украине из состава американской береговой охраны.

Катера были доставлены в Одессу из Балтимора на борту транспортного судна Ocean Freedom, вышедшего из Балтимора 4 октября и прибывшего в Одессу 21 октября.

Доставленный в Одессу из США сторожевой катер Р 191 "Старобельск" типа Island, переданный ВМС Украины из состава береговой охраны США. Одесса, 22.10.2019 (с) министерство обороны Украины

Как сообщило министерство обороны Украины теперь два доставленных из США катера типа Island под руководством украинских экипажей и с участием иностранных экспертов начнут этап подготовки к эксплуатации, после длительной транспортировки. Катера "Славянск" и "Старобельск" пройдут ряд ходовых испытаний, по завершению которых катера будут включены в состав военно-морских сил Украины.

Предполагается, что в перспективе в составе ВМС Украины будет создан дивизион многоцелевых патрульных катеров типа Island. Благодаря их мореходным возможностям катера типа Island можно будет применять как в Черном и Азовском морях, так и в Средиземном.

Со стороны bmpd напомним, что церемония передачи американской стороной ВМС Украины двух выведенных из состава береговой охраны США сторожевых катеров WPB 1321 Cushing и WPB 1323 Drummond типа Island была произведена 27 cентября 2018 года в Балтиморе (США). На церемонии присутствовал находившийся в США тогдашний президент Украины Петр Порошенко. В июне 2019 года было объявлено, что в составе ВМС Украины эти катера получили названия Р 191 "Старобельск" и Р 190 "Славянск".

Передача двух катеров типа Island Украине в порядке американской военной помощи обсуждалась сторонами с 2014 года и была произведена на безвозмездной основе в рамках программы министерства обороны США по реализации избыточного военного имущества Excess Defense Articles (EDA). Однако украинская сторона в соотвестии с принятой практикой оплачивает расконсервацию, ремонт, подготовку, дооснащение и транспортировку катеров, а также подготовку личного состава. Это обошлось украинской стороне примерно в 10 млн долл.

Оба катера были построены американской верфью Bollinger Shipyards в Локпорте (штат Луизиана) и введены в строй береговой охраны США в 1988 году, проходя службу на Атлантическом побережье США. Оба были выведены из состава Береговой охраны в 2017 году и предназначены для передачи за рубеж.

Сторожевые катера типа Island (также известны как 110-футовые) строились для береговой охраны США верфью Bollinger Shipyards с 1985 по 1992 годы в количестве 49 единиц (WPB 1301 - WPB 1349). Катера имеют стальной корпус и алюминиевую надстройку, полное водоизмещение 168 т и длину 110 футов (34 м). Двухвальная дизельная энергетическая установка мощностью 6200 л.с. обеспечивает скорость полного хода до 29,5 уз. Автономность пять суток. Экипаж 16 человек (включая двух офицеров). Катера оснащены РЛС AN/SPS-73 и спускаемой моторной лодкой, вооружение состоит из баковой 25-мм автоматической артиллерийской установки Mk 38 Mod 0 Bushmaster и двух 12,7-мм пулеметов М2НВ. Обычно на передаваемых за рубеж катерах вооружение демонтируется, однако украинской стороне катера были переданы с артиллерийскими установками.

В 2002-2005 годах восемь катеров типа Island были модернизированы с удлинением корпуса на 13 футов (4 м), однако модернизация оказалась неудачной, привела к возникновению проблем с прочностью корпуса, и в 2006 году все модернизированные катера были списаны. Остальные немодернизированные катера начали выводиться из состава береговой охраны США в 2014 году в связи с заменой на строящиеся на той же Bollinger Shipyards новые сторожевые катера типа Sentinel (Fast Response Cutter, 154-футовые). К настоящему времени в составе береговой охраны США остались только около 18 катеров типа Island.

В 2015 году три списанных катера типа Island были переданы ВМС Пакистана, а еще два - проданы по остаточной стоимости экологической организации Sea Shepherd Conservation Society. В 2016 году два катера типа Island были переданы береговой охране Пакистана, а еще два переданы береговой охране Грузии (были доставлены в Грузию в октябре 2018 года), а в 2017 году два катера были переданы береговой охране Коста-Рики и еще один - продан экологической организации Sea Shepherd Conservation Society.

В июне 2019 года источники в ВМС Украины сообщили, что украинская сторона ведет переговоры о получении еще четырех списанных катеров типа Island.

Доставленные в Одессу из США сторожевые катера Р 190 "Славянск" и Р 191 "Старобельск" типа Island, переданные ВМС Украины из состава береговой охраны США. Одесса, 22.10.2019 (с) министерство обороны Украины и АрмияInform