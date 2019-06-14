США передадут Украине еще четыре сторожевых катера типа Island

Как сообщил одесский веб-ресурс "Думская.net", еще несколько американских катеров типа Island (кроме двух уже переданных) получат военно-морские силы Украины. Об этом "Думской" сообщил информированный источник в штабе ВМС Украины.

Один из двух полученных ВМС Украины выведенных из состава береговой охраны США сторожевых катеров типа Island, получивший название Р 191 "Славянск" (предположительно, бывший WPB 1323 Drummond). Балтимор (США), май 2019 года (с) ВМС Украины

Сейчас ведутся переговоры о передаче Украине еще четырех единиц. Как и первую пару "Айлендов", корабли мы получим совершенно бесплатно. Нужно лишь определиться с модернизацией комплекса радиотехнического вооружения и другими техническими моментами.

По нашим данным, украинские специалисты осмотрели несколько бывших американских катеров береговой охраны и выбрали подходящие.

Источник добавил, что в ВМСУ собираются сформировать целый дивизион из шести "Айлендов", который не только сможет контролировать ближнюю морскую зону, но и будет выходить в Средиземное море для поддержки кораблей НАТО [!!].

Катера должны получить самое разнообразное вооружение - от минно-тральных модулей, что сейчас критично важно для Украины, до американских противокорабельных ракет "Гарпун" (есть вариант установки украинских ПКР "Нептун").[!! - впечатляющие мрии. - bmpd].

Напомним, первым двум американским катерам типа Island уже присвоены имена - "Старобельск" и "Славянск". Корабли прибудут в Одессу в конце августа - начале сентября этого года. Экипажи вылетят в американский Балтимор, где стоят катера, через несколько дней.

Со стороны bmpd напомним, что церемония передачи американской стороной ВМС Украины двух выведенных из состава береговой охраны США сторожевых катеров WPB 1321 Cushing и WPB 1323 Drummond типа Island была произведена 27 cентября 2018 года в Балтиморе (США). На церемонии присутствовал находившийся в США тогдашний президент Украины Петр Порошенко. В июне 2019 года было объявлено, что в составе ВМС Украины эти катера получили названия Р 190 "Старобельск" и Р 191 "Славянск".

Передача двух катеров типа Island Украине в порядке американской военной помощи обсуждалась сторонами с 2014 года и была произведена на безвозмездной основе в рамках программы министерства обороны США по реализации избыточного военного имущества Excess Defense Articles (EDA). Однако украинская сторона в соотвестии с принятой практикой оплачивает расконсервацию, ремонт, подготовку, дооснащение и транспортировку катеров, а также подготовку личного состава. Это обойдется украинской стороне примерно в 10 млн долл. В Одессу оба катера должны быть доставлены на борту транспортного судна в конце августа - начале сентября 2019 года.

Оба катера были построены американской верфью Bollinger Shipyards в Локпорте (штат Луизиана) и введены в строй береговой охраны США в 1988 году, проходя службу на Атлантическом побережье США. Оба были выведены из состава Береговой охраны в 2017 году и предназначены для передачи за рубеж.

Сторожевые катера типа Island (также известны как 110-футовые) строились для береговой охраны США верфью Bollinger Shipyards с 1985 по 1992 годы в количестве 49 единиц (WPB 1301 - WPB 1349). Катера имеют стальной корпус и алюминиевую надстройку, полное водоизмещение 168 т и длину 110 футов (34 м). Двухвальная дизельная энергетическая установка мощностью 6200 л.с. обеспечивает скорость полного хода до 29,5 уз. Автономность пять суток. Экипаж 16 человек (включая двух офицеров). Катера оснащены РЛС AN/SPS-73 и спускаемой моторной лодкой, вооружение состоит из баковой 25-мм автоматической артиллерийской установки Mk 38 Mod 0 Bushmaster и двух 12,7-мм пулеметов М2НВ. Обычно на передаваемых за рубеж катерах вооружение демонтируется, однако украинской стороне катера были переданы с артиллерийскими установками (артиллерийские стволы в установках пока отсутствуют, находясь на хранении).

В 2002-2005 годах восемь катеров типа Island были модернизированы с удлинением корпуса на 13 футов (4 м), однако модернизация оказалась неудачной, привела к возникновению проблем с прочностью корпуса, и в 2006 году все модернизированные катера были списаны. Остальные немодернизированные катера начали выводиться из состава береговой охраны США в 2014 году в связи с заменой на строящиеся на той же Bollinger Shipyards новые сторожевые катера типа Sentinel (Fast Response Cutter, 154-футовые). К настоящему времени в составе береговой охраны США остались только около 18 катеров типа Island.

В 2015 году три списанных катера типа Island были переданы ВМС Пакистана, а еще два - проданы по остаточной стоимости экологической организации Sea Shepherd Conservation Society. В 2016 году два катера типа Island были переданы береговой охране Пакистана, а еще два переданы береговой охране Грузии (были доставлены в Грузию в октябре 2018 года), а в 2017 году два катера были переданы береговой охране Коста-Рики и еще один - продан экологической организации Sea Shepherd Conservation Society.

Один из двух полученных ВМС Украины выведенных из состава береговой охраны США сторожевых катеров типа Island, получивший название Р 191 "Славянск" (предположительно, бывший WPB 1323 Drummond). Балтимор (США), май 2019 года (с) ВМС Украины