Феникс (Китай): никого нельзя пускать в свою сферу влияния! НАТО решила создать военную базу у российских границ, Путин очень недоволен

Россия обеспокоена расширением НАТО на Восток и готова дать на это ответ — "и политически, и в военном смысле", заявил Дмитрий Медведев. Ведь как только страны ближнего зарубежья вступят в альянс и позволят разместить военные базы на своей территории, под прицелом окажется российская столица, пишет "Феникс".

Россия и Запад считают друг друга сильнейшими соперниками в военной сфере еще со времен СССР. Еще в эпоху холодной войны Советский Союз создал Организацию Варшавского договора (ОВД) и вступил с НАТО в гонку вооружений. Однако, когда в 1991 году распался СССР, Североатлантический альянс, напротив, продолжил свое дальнейшее расширение на Восток, поглощая бывшие страны ОВД и даже бывшие союзные республики, становясь крупнейшим в мире военным союзом. Он также начал активно строить военные базы вблизи российских границ, подводя к ним своих солдат.

По сообщению информационного агентства "Спутник" от 19 октября, накануне визита в Сербию премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в интервью сербским СМИ: "Никто не отрицает, что у России тоже есть свои интересы, связанные с обеспечением ее безопасности. Мы крупная страна, мы ядерная страна, и желание понатыкать базы НАТО в нашем непосредственном окружении не может у нас вызывать положительных эмоций. Мы всегда отвечали на это и будем отвечать - и политически, и в военном смысле". Данное высказывание стало для НАТО предупреждением, касающимся расширения альянса и строительства своих баз вблизи российских границ. Неделей ранее Владимир Путин заявил, что приближение военных баз НАТО к российским границам не вызывает радости.

Если не брать в расчет НАТО, "враждебные отношения" стран Западной Европы с Россией уходят корнями в XIII век, к временам монгольских завоеваний. Европа не обладала тогда армией, способной противостоять вторгнувшейся монгольской коннице, однако многовековая борьба возымела свои результаты, России удалось избавиться от ига и стать независимым государством. По сравнению с небольшими европейскими странами, Россия и тогда, и сейчас была самой большой как по территории, так и по населению. Поэтому европейским политикам и военным деятелям всегда приходилось считаться с российской армией. Некогда Россия вместе с Великобританией уже разбивала знаменитую империю Наполеона, а также разгромила Германию в двух мировых войнах. В результате Второй мировой СССР поднялся на столько, что стал второй мировой державой после США. Все эти факты говорят о силе России в те годы.

Поэтому, несмотря на то, что СССР распался 28 лет назад, страны НАТО, возглавляемого США, до сих пор относятся к России с недоверием. Особенно это касается европейских государств, входящих в состав альянса, многие из которых поручили заботу о собственной безопасности американской армии. Это ставит под вопрос фактическое существование этих стран и является источником коллективной настороженности и враждебности по отношению к России.

Россия утратила свою былую мощь, и с целью воспользоваться ее слабостью, чтобы нанести смертельный удар, США расширяет НАТО на Восток. Кроме Белоруссии три балтийские страны, Молдова и другие бывшие республики СССР уже официально вступили в альянс, а Грузия и Украина активно стремятся туда попасть. Как только страны ближнего зарубежья станут членами НАТО, военные базы организации смогут оказаться вплотную у второго по величине российского города - Санкт-Петербурга, расстояние до которого не будет достигать и 100 километров, а до Москвы - и двух тысяч!

Трамп спешил с выходом из ДРСМД именно потому, что тогда Америка сможет использовать ракеты средней дальности с радиусом действия в две тысячи километров, что позволит уничтожить Москву. Что тогда говорить о том, что США смогут сделать с ракетами, радиус действия которых достигает 10 тысяч километров?

Россия обладает таким же количеством ядерного оружия, что и США, чего нельзя сказать о конвенциональном вооружении, в этом Россия сильно уступает даже европейским странам в составе НАТО. Сейчас российские основные боевые танки и истребители отстают от Запада технологически по меньшей мере на одно поколение. Ситуация в военно-морских силах обстоит еще печальнее, все основные боевые корабли водоизмещением более 7 тысяч тонн и единственный авианосец были построены еще в советские времена, то есть 30-40 лет назад, и не обладают эффективными средствами поражения противника. Это еще одна причина, по которой Россия боится расширения НАТО на Восток.

Чтобы разбить "сплотившийся" против России лагерь НАТО, страна предприняла интересный ход: стала поставлять газ в Германию и Францию, улучшая таким образом отношения с ними. Для России успехи в экономики сказываются на развитии армии, совершенствовании вооружения и боевой подготовки. Это единственный путь к созданию современной армии, не уступающей американской. Иначе тигр, охраняющий НАТО, продолжит спать, а тем, кто не хочет быть им покусанным, следует совершенствоваться, создавая все новые способы борьбы с ним.