Данные о бронировании танка Т-90МС: бессильны самые новые снаряды НАТО

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Новейший российский танк из Нижнего Тагила способен эффективно противостоять самым современным боеприпасам, выпускающимся в США и других странах НАТО.

В принципе, в этом нет ничего удивительного, отечественные танки всегда отличались надежной броней. Например, об этом рассказывается во вчерашнем материале об испытаниях Т-72М1 обстрелом в Канаде.

С тех пор прошло почти тридцать лет. Разумеется, все эти годы шло совершенствование средств защиты и уничтожения. В России также, несмотря на проблемы в финансировании, никогда не прекращали развивать это направление.

Конечно, многие новинки попадали в войска с запозданием, а такие средства как комплексы активной защиты, где у нашей страны всегда были лидирующие позиции, до сих пор не стали серийными.

Но, вернемся к нашим танкам, например, к самому новому из экспортных-Т-90МС. Насколько он хорошо защищен? Еще в сентябре 2011 года в репортаже с выставки RUSSIAN EXPO ARMS - 2011 "Притяжение Нижнего Тагила" корреспондент Юрий Авдеев отмечал, "лоб держит до 850 мм от бронебойного снаряда, а противокумулятивная защита - 1200 мм.

То есть, даже сейчас "девяностый" в том виде, в каком он был 8 лет назад, может уверенно противостоять даже новейшему американскому M829A4 (пробивает 800 мм) с урановым сердечником. И даже эти боеприпасы на экспорт не поставляются, поскольку США продает своим союзникам менее мощные снаряды.

Лев Романов