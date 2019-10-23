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23.10.2019
ТАСС

Поставки в Турцию Су-35 и Су-57 не обсуждались на переговорах Путина и Эрдогана

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Истребитель Су-35
Истребитель Су-35.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

По словам главы ФСВТС Дмитрия Шугаева, еще рано говорить о проведении контрактных переговоров

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи не обсуждали поставки в Турцию российских истребителей Су-35 и Су-57. Об этом журналистам сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Нет, не обсуждалось", - сказал он, отвечая на вопрос, поднималась ли тема поставок истребителей.

Шугаев считает, что еще рано говорить о проведении контрактных переговоров по поставкам Су-35 и Су-57 Турции. Однако консультации, по его словам, идут.

"Сегодня говорить о каких-то контрактных переговорах еще преждевременно, - сказал он. - Они еще не начались. Конкретные [переговоры] еще не ведутся, сегодня проходят консультации на этот счет".

По словам Шугаева, турецкая сторона активно изучает вопрос поставок. Он напомнил, что самолеты были продемонстрированы Эрдогану на авиакосмическом салоне МАКС-2019. При этом, по словам Шугаева, "Су-35 - это то, что сегодня можно приобрести". "Действительно, у нас уже есть контракт на этот счет. Су-57 может быть вторым этапом", - сказал он.

С-400

По словам Шугаева, Путин и Эрдоган не обсуждали в Сочи и новый контракт на поставку Турции зенитных ракетных комплексов С-400.

"Эта тема на слуху, - сказал он. - У нас тема С-400 в развитии, посмотрим как будут развиваться события. Тема С-400 продолжается. Но [сегодня] не обсуждали".

Ранее вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов говорил, что считает высокой вероятность нового контракта на поставку Турции российских зенитных ракетных комплексов.

Эрдоган сообщил 18 октября , что третий этап поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 будет выполнен в ноябре или декабре этого года. В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО.

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