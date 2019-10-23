"Колесные танки" - прошлое и будущее: от "Жало-С" до "Бумеранга"

На базе унифицированной средней колесной платформы "Бумеранг", как ожидается, будет создан так называемый "колесный танк".

Правда, пока неизвестно, каким оружием оснастят эту новинку отечественной оборонной промышленности.

Возможно, это будет 125-мм пушка, аналогичная той, что применяется на гусеничных самоходных установках 2С25 "Спрут-СД". Кроме того, в дни проведения военно-технического форума "Армия-2019" сообщалось о возможной установке на ВПК-7829 необитаемого боевого модуля со скорострельным 57-мм орудием.

В то же время различные военные эксперты отмечают, что в войсках нашлось бы применение обоим вариантам, первый мог бы служить в качестве истребителя танков, а второй стал бы БМП с усиленным вооружением.

Попытки создания высокомобильной колесной техники аналогичного класса предпринимались у нас и ранее. Можно вспомнить спроектированную и изготовленную на базе бронетранспортера БТР-70 самоходную установку 2С14 "Жало-С". Работы над ней начались в конце 60-х годов.

Soviet experimental 2S14 tank destroyer based on BTR-70 APC with 85mm gun. pic.twitter.com/dAjpvzIXzE — Caesar (@Ninja998998) 17 РѕРєС‚СЏР±СЂСЏ 2019 Рі.

Основным вооружением являлась 85-мм пушка 2А62. Боекомплект насчитывал 40 снарядов. Мощность сдвоенной силовой установки составляла 240 л.с. Скорость по шоссе достигала 80 км/ч, по воде - 10 км/ч. Вес - 12,5 т. Бронирование противопульное. Экипаж - 4 человека.

К сожалению, успешно испытанная машина не была принята на вооружение. Посчитали, что она не сможет эффективно бороться с перспективными танками третьего поколения стран НАТО.

Однако специалисты отмечали, что "Жало-С" могла бы найти применение в качестве машины огневой поддержки в морской пехоте и стать популярной у различных союзников СССР в Азии и Африке.

Алексей Брусилов