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23.10.2019
Российская газета

"Колесные танки" - прошлое и будущее: от "Жало-С" до "Бумеранга"

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Источник изображения: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На базе унифицированной средней колесной платформы "Бумеранг", как ожидается, будет создан так называемый "колесный танк".

Правда, пока неизвестно, каким оружием оснастят эту новинку отечественной оборонной промышленности.

Возможно, это будет 125-мм пушка, аналогичная той, что применяется на гусеничных самоходных установках 2С25 "Спрут-СД". Кроме того, в дни проведения военно-технического форума "Армия-2019" сообщалось о возможной установке на ВПК-7829 необитаемого боевого модуля со скорострельным 57-мм орудием.

В то же время различные военные эксперты отмечают, что в войсках нашлось бы применение обоим вариантам, первый мог бы служить в качестве истребителя танков, а второй стал бы БМП с усиленным вооружением.

Попытки создания высокомобильной колесной техники аналогичного класса предпринимались у нас и ранее. Можно вспомнить спроектированную и изготовленную на базе бронетранспортера БТР-70 самоходную установку 2С14 "Жало-С". Работы над ней начались в конце 60-х годов.

Основным вооружением являлась 85-мм пушка 2А62. Боекомплект насчитывал 40 снарядов. Мощность сдвоенной силовой установки составляла 240 л.с. Скорость по шоссе достигала 80 км/ч, по воде - 10 км/ч. Вес - 12,5 т. Бронирование противопульное. Экипаж - 4 человека.

К сожалению, успешно испытанная машина не была принята на вооружение. Посчитали, что она не сможет эффективно бороться с перспективными танками третьего поколения стран НАТО.

Однако специалисты отмечали, что "Жало-С" могла бы найти применение в качестве машины огневой поддержки в морской пехоте и стать популярной у различных союзников СССР в Азии и Африке.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
БТР-70
Бумеранг
Проекты
NATO
АРМИ-20XX
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