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23.10.2019
Известия.ru

У американцев на МКС сломались чайник и плита

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Источник изображения: Фото: Global Look Press

Астронавты на Международной космической станции (МКС) не могут пользоваться кухней на американском сегменте, в связи с чем им приходится подогревать продукты в российском сегменте, сообщает "РИА Новости" во вторник, 22 октября.

Командир МКС Лука Пармитано в ходе переговоров со специалистами хьюстонского центра управления полетами сообщил, что что на американской кухне, которая находится в модуле Unity, из-за короткого замыкания ночью отказал нагреватель воды, в связи с чем стало невозможно подогревать пищу. В результате астронавты пользуются кухней российского сегмента станции, находящейся в модуле "Звезда".

Учитывая важность работы американской кухни, Пармитано попросил специалистов хьюстонского центра управления полетами как можно быстрее решить проблему.

На космической кухне имеются нагреватель воды, который, помимо раздачи горячей воды используется для приготовления сублимированной (в виде порошка) пищи, и плита для разогрева консервированных продуктов.

В настоящий момент на МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.

Ранее, 17 сентября, американский астронавт NASA Ник Хейг рассказал о том, что услышать немного традиционной музыки из России за ужином на МКС — это очень приятная перемена и погружение.

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