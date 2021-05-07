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Как выбрать автомобильный чайник

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Каждый человек стремится к комфорту во всех сферах жизни. Дома и на рабочем месте мы стараемся создать уютную атмосферу, в которой приятно находится. Автолюбители, в свою очередь, обустраивают всем необходимым свою машину. Подбирают удобные чехлы на кресла, стелют качественные коврики и раскладывают мягкие подушки. Также многие из них присматривают автомобильные чайники, чтобы в любой момент согреться горячим чаем.


На что обратить внимание?

Водонагреватель сделает поездку в холодную погоду значительно комфортнее. Чтобы правильно его выбрать, нужно внимательно изучить его параметры. Также важно учитывать его частоту использования – для редких запусков подойдут простые компактные приборы. А для частого применения разумнее выбрать более качественные устройства с дополнительными функциями. Также при выборе следует учесть их характеристики:

  • объем – чем он больше, тем дольше будет кипятиться вода. Также это показатель влияет на потребление энергии. Оптимальный во всех аспектах вариант – литровый прибор. Его сполна хватает на одного или двух человек. А для поездок в компании можно присмотреть более объемные модели;
  • размер – крупная техника занимает много места и не очень удобна в использовании. Она подходит только для домов на колесах или автобусов. В легковой автомобиль разумнее присмотреть компактное мобильное устройство;
  • материал – стальные изделия отличаются прочностью и долговечностью. Пластиковые – более доступные и легкие. При правильном и аккуратном использовании могут прослужить довольно долго. Однако они могут издавать неприятный запах первое время, но он пропадает через пару запусков;
  • мобильность – разборные небольшие приборы просты в транспортировке. Крупные – занимают много пространства и их неудобно переносить из одного места в другое;
  • мощность – сильные агрегаты зачастую перегружают аккумулятор и быстрее выводят его из строя. На практике вполне хватает 100-200 Вт. Также не рекомендуется использовать их при выключенном двигателе.

Многие водонагреватели оснащены дополнительным функционалом. Температурные индикаторы, подсветка, автоотключение при закипании – делают пользование девайсом комфортнее. Также в комплекте могут идти защитные чехлы, дополнительные кабели питания, фиксирующие крепления и многое другое. Стоит помнить, что богатый функционал также влияет на стоимость агрегата.


Виды авточайников

Разобравшись с характеристиками нагревательных приборов, нужно определиться с их разновидностями. Сейчас на рынке существуют модели, способные удовлетворить любые потребности водителя. Они отличаются внешним видом, функционалом и строением. В общем их можно разделить на отдельные группы:

  • кипятильник для авто – самый простой и доступный нагреватель. Работает от прикуривателя. Занимает мало места, простой в использовании. Подходит для подогрева небольшого объема воды в кружке. В целях безопасности его не рекомендуется применять во время движения;
  • чайник от бортовой сети – выглядит как привычное изделие, но с греющей спиралью внутри. Стандартные модели имеют объем 1,5 литра и мощность 400 Вт. Они удобны, создают домашнюю атмосферу. К недостаткам относится их медленный нагрев из-за питания от бортовой сети;
  • чайник-термос – похож на предыдущий тип. Но, в отличие от него, способен долго сохранять температуру жидкости. В основном изготавливается из нержавеющей стали. Довольно долговечный, стойкий к повреждениям;
  • кружка с подогревом – не способна вскипятить воду, но позволяет нагреть ее до 70-80 градусов. Таким образом можно дома налить в нее готовый напиток, а по дороге – разогреть его до нужной температуры. Тем более, что они быстро нагреваются;
  • термос с подогревом – обладает качествами двух предыдущих вариантов, но с рядом преимуществ. У него большой объем, эффективный подогрев и сохранение тепла. Идеально подходит для непродолжительных поездок.

Выбирая автомобильный чайник, нужно учитывать его размеры и мощность. Самыми оптимальными считаются небольшие модели с питанием от прикуривателя. Их можно использовать в любое удобное время. А приборы с подогревом более актуальны при нечастых поездках.

Статья создана по материалам маркетплейса Сатом.

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