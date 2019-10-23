"Это отказ от коллективной безопасности": глава МИД Франции обрушился с критикой на США

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан не пожалел жёстких выражений для того, чтобы охарактеризовать внешнюю политику США последнего времени. По словам французского политика, американцы отказались от коллективной безопасности.

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В издании La Tribune сообщается о том, что глава МИД Франции крайне негативно отнёсся к тому, что американские войска покинули север Сирии.

Жан-Ив Ле Дриан:

Я уже сталкивался с минимум двумя американскими отречениями от своих обязательств (в рамках договора о коллективной безопасности). Первый - 31 августа 2013 года (тогда в США был другой президент) они отказались нанести удар по сирийскому режиму, который подверг химической атаке пригород Дамаска. Второй – 13 октября 2019 года, когда американцы отказались от коллективной безопасности на севере Сирии. Это заостряет вопрос трансатлантических связей.

Глава французской дипломатии обрушился с критикой в адрес США ещё и в связи с известной ситуацией, когда Вашингтон, выводя контингент с севера Сирии, фактически лишил снабжения спецназ Франции. Как уже сообщало "ВО", снабжение для французских военнослужащих шло через американцев.

Ле Дриан заявил, что теперь проявило себя логическое продолжение вывода американских войск: российский контингент и армия Асада вернулись на северо-восток Сирии.

Глава МИД Франции (цитата La Tribune):

Президент США должен понимать, что несёт ответственность за победу, которую сегодня одержали Турция, Иран и Россия в Сирии.