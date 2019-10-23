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23.10.2019
Интерфакс-АВН

Учения пограничников РФ и морской полиции Южной Кореи пройдут в 2020 году во Владивостоке

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Владивосток. 22 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Договоренность о проведении совместных учений в 2020 году достигнута по итогам визита российского пограничного корабля "Маньчжур" в Восточное региональное управление Национального агентства морской полиции Республики Корея (порт Сокчо), сообщила во вторник пресс-группа Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

"Были определены перспективы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия на предстоящий период. По итогам заседания Стороны договорились о проведении совместных учений в 2020 году, которые пройдут во Владивостоке", - говорится в сообщении.

Российскую делегацию возглавлял начальник Пограничного управления генерал-лейтенант Николай Гусев, корейскую - начальник Восточного регионального управления Национального агентства морской полиции Республики Корея, суперинтендант генерал Юн Бён Ту.

"Маньчжур" торжественно встретили в Сокчо 15 октября, на следующий день в акватории порта Сокчо состоялись совместные тактические учения, в ходе которых были отработаны задачи по спасанию людей и тушению пожара на судне.

После учений на борту патрульного корабля Восточного регионального управления делегации обменялись мнениями о существующих и потенциальных угрозах морской безопасности в Тихоокеанском регионе в зоне ответственности управлений, говорится в сообщении.

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Страны
Россия
Южная Корея
Проекты
2020-й год
Военные учения
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