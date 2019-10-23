Войти
23.10.2019
Независимое военное обозрение

Киберкомандованию поручено обеспечение защиты энергетической инфраструктуры США

456
0
0
Учения по отражению кибератак
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак.
Источник изображения: © U.S. Air Force / Maj. Christopher Vasquez

Пентагон расширяет сотрудничество с энергетическим сектором Америки

Министерство обороны США и Киберкомандование (United States Cyber Command, USCybercom) осуществляют активное сотрудничество с Министерством энергетики (МЭ) в реализации совместного проекта, в рамках которого военные ми изучается энергетический сектор, сообщается на сайте Fifthdomain.com. Для предотвращения кибератак с возможными катастрофическими последствиями рассматривается вариант усиления взаимодействия МЭ, структур энергетического сектора США и Пентагона.

На международной выставке-конференции Ассоциации армии США AUSA-2019, состоявшейся на прошлой неделе в Вашингтоне, генерал-майор Стивен Хагер, заместитель командира Национальной кибернетической группы (Cyber National Mission Force, CNMF), подразделения осуществляющего защиту национальной инфраструктуры, сообщил о том, что были проведены учения Grid X с участием военных и представителей МЭ, в ходе которых имитировался катастрофический сбой системы энергоснабжения и отрабатывались совместные действия по усилению защиты критически важных активов. Целью совместных тренировок явилось определение направлений оказания помощи МО энергетическому сектору США в условиях чрезвычайных обстоятельств.

Пентагон предусматривает возможность создания групп реагирования, предпринимающих меры противодействия по отношению к кибер-угрозам. Подразделения CNMF будут вести наблюдение за конкретными противниками и сообщать о возможных атаках еще до того, как они достигнут киберпространства США. Наступательные кибернетические структуры этой группы могут также проводить оборонительные кибероперации, включающие ответные действия по немедленному устранению угрозы, которые будут осуществляться вне сетей МО.

USCybercom, непрерывно отслеживая обстановку в виртуальном пространстве, имеет возможность контролировать ситуацию внутри страны и за пределами сетей США, и обеспечивать предупреждение о потенциальных вторжениях. Еще в 2018 году полномочия этого командования были расширены и теперь для предупреждения нападений оно имеет право совершать превентивные атаки на сети противника. Оказание военной помощи внутри страны возможно по специальному запросу гражданских структур или дополнительному указанию.

Действующие промышленные системы управления, диспетчерского контроля и сбора данных, известные как SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), учитывая их уязвимость и важность для решения оборонительных и наступательных задач, становятся объектами изучения военных. SCADA обеспечивает получение информации от датчиков в удобном для оператора виде, позволяющем оперативному персоналу наиболее эффективно управлять технологическим процессом, а возможность локального и удаленного доступа дает возможность вносить изменения. При этом большая часть инфраструктуры энергетического сектора отличается от интернет-инфраструктуры, и требует более глубокого освоения представителями USCybercom.


Ирина Дронина

Права на данный материал принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Военные учения
ИТ
Кибербезопасность
Похожие новости
01.04.2019
Кибермощь Ирана (Киберстражи Исламской Революции). Часть 1
05.10.2017
Военные новости: военный интернет вещей
11.11.2016
Генерал Полько: Россия ведет с нами информационную войну (fronda.pl, Польша)
12.02.2016
Пентагон выбрал для себя ориентиром Россию
11.01.2013
Мы должны создать новую национальную систему предупреждения о ракетном нападении
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.10 15:03
  • 22
Машиностроение на грани исчезновения
  • 23.10 14:29
  • 15
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 23.10 14:26
  • 7
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
  • 23.10 13:13
  • 7
"Швабе" экспортирует дифракционную оптику в четыре страны Европы
  • 23.10 13:11
  • 41
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 23.10 12:44
  • 4
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 23.10 12:09
  • 1
Роботизируй это: американские танкисты ставят на электронику
  • 23.10 11:43
  • 1
После инцидента с подлодкой "Рязань" проверят все МБР Р-29Р - российский адмирал
  • 23.10 10:53
  • 1
Выставка ADEX-2019: экспозиция. Часть 1
  • 23.10 10:51
  • 1
Росгвардеец погиб на экзамене: чего стоит краповый берет
  • 23.10 10:30
  • 1
NBCNews (США): Пентагон готовит план полного вывода войск из Афганистана
  • 23.10 10:20
  • 1
Наш гидромотор был гораздо лучше, чем у "Леопарда" или "Абрамса"
  • 23.10 10:14
  • 1
Система выжигания: в армии создадут батальоны тяжёлых огнемётов
  • 23.10 09:51
  • 3
США испытывают крайне опасное для России подводное новшество
  • 23.10 09:01
  • 8
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию