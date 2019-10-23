Киберкомандованию поручено обеспечение защиты энергетической инфраструктуры США

Пентагон расширяет сотрудничество с энергетическим сектором Америки

Министерство обороны США и Киберкомандование (United States Cyber Command, USCybercom) осуществляют активное сотрудничество с Министерством энергетики (МЭ) в реализации совместного проекта, в рамках которого военные ми изучается энергетический сектор, сообщается на сайте Fifthdomain.com. Для предотвращения кибератак с возможными катастрофическими последствиями рассматривается вариант усиления взаимодействия МЭ, структур энергетического сектора США и Пентагона.

На международной выставке-конференции Ассоциации армии США AUSA-2019, состоявшейся на прошлой неделе в Вашингтоне, генерал-майор Стивен Хагер, заместитель командира Национальной кибернетической группы (Cyber National Mission Force, CNMF), подразделения осуществляющего защиту национальной инфраструктуры, сообщил о том, что были проведены учения Grid X с участием военных и представителей МЭ, в ходе которых имитировался катастрофический сбой системы энергоснабжения и отрабатывались совместные действия по усилению защиты критически важных активов. Целью совместных тренировок явилось определение направлений оказания помощи МО энергетическому сектору США в условиях чрезвычайных обстоятельств.

Пентагон предусматривает возможность создания групп реагирования, предпринимающих меры противодействия по отношению к кибер-угрозам. Подразделения CNMF будут вести наблюдение за конкретными противниками и сообщать о возможных атаках еще до того, как они достигнут киберпространства США. Наступательные кибернетические структуры этой группы могут также проводить оборонительные кибероперации, включающие ответные действия по немедленному устранению угрозы, которые будут осуществляться вне сетей МО.

USCybercom, непрерывно отслеживая обстановку в виртуальном пространстве, имеет возможность контролировать ситуацию внутри страны и за пределами сетей США, и обеспечивать предупреждение о потенциальных вторжениях. Еще в 2018 году полномочия этого командования были расширены и теперь для предупреждения нападений оно имеет право совершать превентивные атаки на сети противника. Оказание военной помощи внутри страны возможно по специальному запросу гражданских структур или дополнительному указанию.

Действующие промышленные системы управления, диспетчерского контроля и сбора данных, известные как SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), учитывая их уязвимость и важность для решения оборонительных и наступательных задач, становятся объектами изучения военных. SCADA обеспечивает получение информации от датчиков в удобном для оператора виде, позволяющем оперативному персоналу наиболее эффективно управлять технологическим процессом, а возможность локального и удаленного доступа дает возможность вносить изменения. При этом большая часть инфраструктуры энергетического сектора отличается от интернет-инфраструктуры, и требует более глубокого освоения представителями USCybercom.

Ирина Дронина