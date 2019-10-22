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22.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Анонсирован "беспрецедентный" перелет двух Ту-160 в ЮАР

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Ту-160
Ту-160.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Во вторник два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнят полет в ЮАР, сообщает Минобороны России.

"Авиагруппа Воздушно-космических сил России в составе двух стратегических ракетоносцев Ту-160 и самолетов военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан" посетит Южно- Африканскую Республику. Целью визита является развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Изначально информация об этом появилась в западных СМИ. Сообщалось, что Ту-160 прилетят на авиабазу ВВС ЮАР "Уотерклуф". Стратегические бомбардировщики должны прибыть на военную базу, расположенную к югу от Претории, утром во вторник. Предполагается, что их сопроводят истребители Gripen и Hawk Mk 120, сообщает The Aviationist.

При этом издание утверждает, что визит бомбардировщиков был запланирован еще на 2016 год, однако его отложили в последний момент из-за участия Ту-160 в сирийской операции ВКС России.

Добавим, на прошлой неделе сообщалось, что Россия, Китай и ЮАР в ноябре проведут первые в своей истории совместные военно-морские учения недалеко от Кейптауна.


Сергей Гурьянов

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