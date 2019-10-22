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22.10.2019
Российская газета

Учения ОДКБ по уничтожению террористов стартовали около афганской границы

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Источник изображения: rg.ru

Третья и последняя часть крупнейших учений ОДКБ "Нерушимое братство-2019" началась на полигоне Харб-Майдон. Они проходят на территории республики Таджикистан и продлятся до 29 октября. Организаторы обещают, что эта часть будет самой зрелищной.


"Являясь составной частью целой серии учений на центральноазиатском стратегическом направлении в 2019 году, "Нерушимое братство" носит особый характер, его особенность - это коллективные действия воинских контингентов шести государств: Таджикистан, Киргизии, Казахстана, Армении, Беларуси и Российской Федерации" - сообщили в пресс-службе ОДКБ.

Именно тут на самом дальнем таджикском полигоне, который находится на границе с Афганистаном, военные покажут действия новейшей техники. И, скажем, если две первых части учения были больше техническими, чем зрелищными, то в Таджикистане военные продемонстрируют то, что на простом языке еще называют показательные выступления, причем, с привлечением максимального количества сил и средств.

К участию на этом этапе учений только от российских вооруженных сил привлечено более 2 тысяч военнослужащих и свыше 600 единиц вооружения и военной техники.

Также в "Нерушимом братстве" примут участие почти 20 российских самолетов и вертолетов, которые обеспечат разведку и поддержу с воздуха наземных подразделений. Учения пройдут в соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2019 год под руководством генерал-полковника Лапина.

Как сообщил корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислов Щегрикович, учения пройдут в два этапа.

В ходе первого силами быстрого развертывания будет проведена контртеррористическая операция по уничтожению и блокированию условных отрядов незаконных вооруженных формирований.

На втором этапе миротворческие силы ОДКБ проведут миротворческую операцию по поддержанию мира в центральноазиатском регионе коллективной безопасности.

Как раз при проведении условной миротворческой миссии к россиянам, таджикам, киргизам и казахам присоединятся еще два иностранных контингента - из Армении и Беларуси, которые прибудут 24 октября.

Кроме того, в это же время началось совместное российско-белорусское тактическое учение сил специальных операций вооруженных сил Беларуси и ВДВ России. Оно пройдет на границе с Польшей на полигоне "Брестский".

В учениях принимают участие более 900 военнослужащих двух стран, более 200 единиц военной техники и 4 самолета Ил-76мд.


Тимофей Борисов

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