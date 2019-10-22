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22.10.2019
ТАСС

Роскосмос рассекретил документы о разработке многоместного корабля "Восход"

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Репродукция картины летчика-космонавта Алексея Леонова "Кокошник". Эскиз был сделан на борту космического корабля "Восход-2"
Репродукция картины летчика-космонавта Алексея Леонова "Кокошник". Эскиз был сделан на борту космического корабля "Восход-2".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Филимонов

На сайте госкорпорации опубликовали фотографии, альбом чертежей, письма конструктора Сергея Королева руководителям предприятий, протокол заседания Главных конструкторов и другие документы

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал документы, которые восстанавливают подробности разработки и полета первого многоместного космического корабля "Восход". Они размещены в понедельник на официальном сайте госкорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" продолжает обнародовать рассекреченные материалы, посвященные освоению космоса и пилотируемой космонавтике в частности. Сегодня мы публикуем документы, которые помогут восстановить подробности разработки и полета первого в мире многоместного космического корабля "Восход", - говорится в сообщении.

На сайте можно посмотреть советские фотографии, проспект "Многоместный космический корабль "Восход", альбом чертежей, письма конструктора Сергея Королева руководителям предприятий, приказ, определяющий перечень организаций и лиц, которые назначались ответственными за проект, протокол заседания Главных конструкторов и другие документы.

В октябре 1964 года с Байконура был запущен на орбиту космический корабль "Восход-1". На его борту находились сразу три космонавта - командир Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров. Они пробыли в космосе сутки и облетели Землю 16 раз. Члены экипажа впервые вернулись в спускаемом аппарате, до этого приземление происходило путем катапультирования кресла из корабля и выбрасывания парашюта.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
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