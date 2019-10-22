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22.10.2019
ЦАМТО

Три компании претендуют на поставку БМП Минобороны Чехии

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Источник изображения: Фото: acr.army.cz

ЦАМТО, 21 октября. МО Чехии получило три предварительные заявки на поставку новых БМП для ВС страны. При этом один из ранее называвшихся претендентов принял решение выйти из числа участников конкурса.

Как сообщается, в число потенциальных претендентов вошли BAE Systems Hagglunds с БМП CV-90, General Dynamics European Land Systems (GDELS) с БМП ASCOD и Rheinmetall с ББМ "Линкс". Четвертый участник, консорциум PSM (Projekt System and Management GmbH), сформированный Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, с БМП "Пума", решил не представлять предложение, поскольку участие в конкурсе потребовало бы чрезмерно дорогостоящей модификации бронемашины под требования ВС Чехии.

По информации Минобороны Чехии, теперь комиссия приступит к оценке полученных предварительных предложений и проведет многосторонние переговоры с поставщиками с целью улучшения предложений, включая цену и технические параметры. После подведения итогов претендентам будет предложено представить свои уточненные окончательные предложения. Они будут оценены с применением математической многокритериальной модели, а предложение о выборе победителя будет представлено министру обороны и правительству Чехии.

Как сообщал ЦАМТО, в рамках проводимой с начала 2019 года процедуры Министерство обороны Чехии планирует заключить контракт стоимостью более 50 млрд. крон (2,37 млрд. долл.) на поставку 210 боевых бронированных бронемашин в семи версиях: боевой машины пехоты (расчет 11 человек, башня с 30-мм пушкой), машины управления, разведывательной машины, машины артиллерийских наблюдателей, инженерной машины, БРЭМ и санитарной машины. Новая техника заменит состоящие на вооружении устаревшие гусеничные БМП-1/2. Первую партию машин предполагается принять в 2020 году.

Министерство обороны Чехии 6 августа 2019 года объявило, что направило запросы о предложениях в рамках проекта закупки четырем компаниям.

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  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Продукция
ASCOD SV
БМП-1
Компании
BAE Systems
General Dynamics
Krauss-Maffei
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
CV-90
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