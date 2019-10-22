Три компании претендуют на поставку БМП Минобороны Чехии

ЦАМТО, 21 октября. МО Чехии получило три предварительные заявки на поставку новых БМП для ВС страны. При этом один из ранее называвшихся претендентов принял решение выйти из числа участников конкурса.

Как сообщается, в число потенциальных претендентов вошли BAE Systems Hagglunds с БМП CV-90, General Dynamics European Land Systems (GDELS) с БМП ASCOD и Rheinmetall с ББМ "Линкс". Четвертый участник, консорциум PSM (Projekt System and Management GmbH), сформированный Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, с БМП "Пума", решил не представлять предложение, поскольку участие в конкурсе потребовало бы чрезмерно дорогостоящей модификации бронемашины под требования ВС Чехии.

По информации Минобороны Чехии, теперь комиссия приступит к оценке полученных предварительных предложений и проведет многосторонние переговоры с поставщиками с целью улучшения предложений, включая цену и технические параметры. После подведения итогов претендентам будет предложено представить свои уточненные окончательные предложения. Они будут оценены с применением математической многокритериальной модели, а предложение о выборе победителя будет представлено министру обороны и правительству Чехии.

Как сообщал ЦАМТО, в рамках проводимой с начала 2019 года процедуры Министерство обороны Чехии планирует заключить контракт стоимостью более 50 млрд. крон (2,37 млрд. долл.) на поставку 210 боевых бронированных бронемашин в семи версиях: боевой машины пехоты (расчет 11 человек, башня с 30-мм пушкой), машины управления, разведывательной машины, машины артиллерийских наблюдателей, инженерной машины, БРЭМ и санитарной машины. Новая техника заменит состоящие на вооружении устаревшие гусеничные БМП-1/2. Первую партию машин предполагается принять в 2020 году.

Министерство обороны Чехии 6 августа 2019 года объявило, что направило запросы о предложениях в рамках проекта закупки четырем компаниям.