Сбой с запуском одной из ракет АПЛ "Рязань" произошел в ходе учений "Гром-2019" - СМИ

Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС - В ходе стратегических командно-штабных учений "Гром-2019", финальным этапом которых руководил президент России Владимир Путин, атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" 17 октября запустил одну межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Р-29Р вместо запланированных двух, сообщили "Ведомости" в понедельник со ссылкой на два источника, близких к Минобороны РФ.

"Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань", входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р по полигону "Чижа", а не два (...) Вторая Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой", - говорится в материале газеты.

По данным издания, врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Евгений Ильин на брифинге 14 октября анонсировал пуск двух ракет Р-29Р.

Один из источников "Ведомостей" предположил, что нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске.

Точную причину будет устанавливать спецкомиссия, в которую войдут представители командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности, отмечает газета.

"Рязань" - последняя подлодка проекта 667БДР "Кальмар", до сих пор находящаяся на боевом дежурстве. Ракеты Р-29Р были приняты на вооружение в 1977 году и на тот момент были первыми в мире МБР морского базирования, оснащаемыми разделяющейся головной частью с индивидуальным наведением боевых блоков.

15 октября в России началось трехдневное стратегическое командно-штабное учение "Гром-2019" с пусками баллистических и крылатых ракет.

В Минобороны РФ заявляли, что в ходе маневров планируется осуществить 16 пусков ракет, в том числе, межконтинентальных баллистических - "Ярса" и "Синевы".

К учению привлекли около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, до 105 летательных аппаратов, из них 5 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, до 15 надводных кораблей и 5 подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.