Глава Пентагона объяснил, почему контингент США из Сирии переброшен именно в Ирак

Нашла своё подтверждение информация о том, что около тысячи американских военных выводятся из Сирии на территорию соседнего Ирака. Изначально Вашингтон планировал перебросить своих военнослужащих в США, но затем было принято иное решение.

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Исполняющий обязанности начальник штаба операции в Сирии и Ираке Мик Малвэни заявил, что переброска американского контингента в Ирак – "самый быстрый способ вывода из зоны опасности".

Тем временем, американские журналисты поинтересовались у министра обороны США Марка Эспера, почему переброска состоялась именно в Ирак и какие функции военнослужащие армии США будут выполнять на территории Ирака при наличии там нескольких тысяч военнослужащих американского контингента. По словам Эспера, переброшенные из Сирии в западный Ирак американские военнослужащие будут выполнять "две миссии".

Глава Пентагона Эспер:

Во-первых, они будут помогать иракской армии защищать границы страны. Во-вторых, они будут задействованы в борьбе против террористов ИГИЛ (*запрещена в РФ).

По последним сведениям, около тысячи американских военных, выведенных из Сирии, будут размещаться на территории Иракского Курдистана.

Тем временем, ярая противница Дональда Трампа Нэнси Пелоси (спикер палаты представителей США) заявила, что решение президента США о выводе войск из Сирии является "серьёзным просчётом и снижает доверие к Вашингтону со стороны союзников".

В том же Иракском Курдистане, видя, как американцы фактически бросили курдов в Сирии, явно с настороженностью относятся к заявлениям Эспера о готовности помогать иракской армии в защите границ страны. Дело в том, что сейчас западные границы Ирака контролируются курдами. И курдские лидеры опасаются, что в конечном итоге США могут поступить по "сирийскому сценарию", который приведёт к получению контроля над границей правительственными войсками, что может снова оставить курдские вооружённые формирования не удел и толкнуть на переговоры с официальными властями.